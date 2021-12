Az egyre divatosabb elektromos fogkefék mentek tesztre, hogy kiderüljön, melyik a legjobb. A Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) 39 fogkefét vizsgáztatott (fizetős tartalom) független laborban nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel közösen.

Az elektromos fogkeféknek két alapvető típusa van: az úgynevezett szónikus és és a forgófejes. Utóbbi lehet oszcilláló, oszcilláló-forgó, sőt, oszcilláló-forgó-pulzáló is. Mára megjelentek már az extrék is, mint az ultrahangos vagy mágneses iO™ fogkefék. Minden típusból akadt képviselő a vizsgált termékek között, melyeket a Curaprox, Dr.Mayer, Emmi-dent, Eta, Megasonex, Philips Sonicare, Sencor, Silk’n, TrueLife és Oral-B márkákból válogattak össze.

A teszt során megnézték, hogy a készülékek mennyire alaposan tisztítják a fogakat. A legalapvetőbb szempont az volt, hogy a tesztalanyok plakkindexe 8 órával az utolsó fogmosás után minimum 1,5 legyen, ami az átlagos mértékű lepedékképződést reprezentálja. A vizsgálat során a tesztelők két percig mostak fogat a tesztelt fogkefékkel, egy órával az utolsó étkezés, italfogyasztás után. Ezt követően ismételten meghatározták a lepedék mennyiségét plakkfestés segítségével, a kapott index pedig a fogkefe hatékonyságát mutatja. A vizsgált fogkefék többsége - 39-ből 33 készülék - 80 százalékot meghaladó hatékonysággal távolította el lepedéket. Azt is megvizsgálták, hogy a fogkefék mennyire esnek kézre, milyen nehéz vagy milyen könnyű őket használni (nem okoz-e kellemetlen rezgéseket), illetve könnyű-e a fejeket cserélni. A használati utasításokat is értékelték közérthetőség, teljesség és olvashatóság szempontjából. Az olyan hasznos funkciók megléte vagy éppen hiánya, mint az időzítő vagy a nyomásérzékelő, szintén befolyásolták a végső eredményt. Számításba vették a fogkefék zajszintjét is, valamint, azt, hogy a fogkefék akkumulátora meddig bírja töltés nélkül.

Miért kell fizetni a tesztekért? Több olvasó érdeklődött az elmúlt időszakban, hogy az adott cikkekből miért nem derül ki a tesztek konkrét eredménye, vagyis az, hogy pontosan melyik gép hányadik helyen végzett, melyik a legjobb, legolcsóbb stb. Ennek az az oka, hogy a tesztek megrendelőjének és jogtulajdonosának, a - Tudatos Vásárlók Egyesületével együttműködő - International Consumer Research and Testing Ltd.-nek ez az előírása.

A gyártóktól független nemzetközi ICRT hálózata világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak: egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon. A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza pedig nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. Egy-egy tesztért kevesebb mint 2 ezer forintot kell fizetni, ez az összeg egy-egy háztartási gép vagy éppen matrac árának töredéke, így, aki a független laboratóriumban vizsgált termékek közül szeretne a legjobbak közül választani és belefér a büdzsébe, azoknak érdemes a tesztet megnézniük a vásárlás előtt. A mostani fogkefeteszt konkrét, termékekre bontott eredményeit itt lehet megnézni (fizetős tartalom).

Az International Consumer Research & Testing (ICRT) 1990-ben létrehozott, egységes sztenderdeket követő termékteszteléssel foglalkozó szervezet. A célja az, hogy megalapozott információkkal segítse a vásárlókat. A hálózat fogyasztóvédelmi szervezeteket fog össze Európából és a világ minden tájáról. Minden tagja reklámmentesen, gyártóktól, kereskedőktől és politikai pártoktól függetlenül működik.

A végeredmény alapján a dobogón végzett fogkefék egyaránt 78 százalékos összesített pontszámot értek el, ezek a gépek 68-97 ezer forintba kerülnek. Igaz, van 19 ezer forintért 74 százalékos összesített eredményt elérő fogkefe is.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete a teszteredményhez fűzött kommentárban azt írja: Az Oral-B termékek különböző termékcsaládjainak (iO™, Genius, Smart, Pro) egyes képviselőit mind megtalálhatjuk az élmezőnyben. Igaz, a 34. helyen is szerepel egy Oral-B termék. Ezért még akkor is, alaposan körbenézni a kínálatban, ha valaki egy ilyen megbízható márkát választana. Nem mindegy ugyanis, melyik típus kerül a fürdőszobába. A teszt érdekessége, hogy az egyik legdrágább - 132 ezer forintba kerülő - fogkefe végzett az utolsó helyen, mindössze 40 százalékos eredménnyel.