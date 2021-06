Ha csaknem minden zárva, akkor nehéz költekezni. Ráadásul egy évvel korábban még spájzoltak is a magyarok, főleg az első negyedév végén, akkor ugrott is felfelé a mérleg mutatója. 2021 első negyede viszont a járvány miatti korlátozásokkal folytatódott, a boltokban 19 óráig lehetett csak vásárolni, a vendéglők, szálláshelyek zárva voltak, vendéglőből csak elvinni lehetett az ott készített ételeket. Március 8-tól pedig az iparcikkes boltoknak és egy sor szolgáltatónak be kellett zárniuk - írja a blokkk.com kiskereskedelmi szakblog.

A járvány végül az éves mérleget tekintve 2020 egészére is rányomta bélyegét, a családi költekezés 3,1 százalékkal csökkent a hazavitt áruk, megvásárolt szolgáltatások mennyiségét nézve. A visszafogott családi költekezés 2021 elején is folytatódott, de nem csak a szolgáltatások nem voltak elérhetők a korábban megszokott körben, hanem azért bőven volt, akinek munkája elvesztése miatt vékonyabb lett a pénztárcája. Még jó, hogy a hiteltörlesztési moratórium sokakat kihúzott a bajból (ezer milliárdot hagyhatott a családok zsebében).

A kasszákban hagyott pénz kevesebb volt a háztartások fogyasztási kiadásait nézve. És ha a boltokban valamicskével több is csordogált a pénztárgépbe, annak értékét alaposan megrágta a drágulás. A családi költekezés mérlegét a megvásárolt termékek, szolgáltatások mennyiségét nézve lejjebb tolta a drágulás, aminek mutatója viszont felfelé mozgott.

A családi költekezés legnagyobb szelete a boltos világ, ahol 2020 augusztusa óta nem ugrott a mérleg mutatója a korábbi szint fölé (mennyiségben), így folytatódott ez 2021 első negyedében is, de a vásárlások, fogyasztás más terein is. Ráadásul 2020 végén, a karácsonyi bevásárlások időszakában is már nagyobbat esett a boltos piac, a nagy ünneplések elmaradtak a járvány miatt. Szerepet játszott persze az is, hogy az összehasonlítás alapját jelentő korábbi első negyedév egyebek mellett az akkori spájzolások nyomán erős volt.