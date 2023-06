CÖF: legyen december 24-én kötelező boltzár

Támogatja a CÖF-CÖKA, hogy a kereskedelemben dolgozóknak is szabad legyen a december 24. Tudjuk, hogy nekik is fontos családjaik összetartása, ellátása és az együttlét – írják közleményükben, ugyanakkor arra is ráirányítják a figyelmet, hogy a bolti vásárlás helyett választhatjuk a házhozszállítást.