A magyarok döntő többsége nem erre számított, amikor tíz évvel ezelőtt elképzelte, milyen lesz a pénzügyi helyzete ma. Csupán 17 százalékuk állítja, hogy bejöttek a várakozásai, 28 százalék jobbnak érzi az anyagi körülményeit, az emberek közel fele pedig csalódott: rosszabbul alakulnak a pénzügyeik, mint ahogyan azt egy évtizede tervezték. A Hitel Monitor kutatás szerint leginkább a 30 év alattiaknak volt anyagi értelemben pozitív meglepetés az elmúlt tíz év, a legnagyobb csalódás pedig a nyugdíj felé közeledőket érte.

A nemek között is jelentősek a különbségek a pénzügyek terén. A nők több mint fele állítja, hogy rosszabb az anyagi helyzete ma, mint ahogyan elképzelte tíz évvel ezelőtt, a férfiak közül ezzel szemben csupán 42 százalék csalódott. A megtakarításokkal is hasonló a helyzet: a nők 61 százalékának tíz éve sem volt és most sincs spórolt pénze, szemben a férfiak 39 százalékával.

Tanultak a devizahitelből

Az elmúlt évtizedre visszatekintve a magyarok pénzügyi helyzetét nagyban befolyásolta a 2011-es devizaeladósodás és az azt követő kilábalási időszak. Erre a Cofidis Hitel Monitor jubileumi kutatásának eredményei is utalnak: a tanulságot nem csupán a devizahitelben érintettek vonták le. A magyarok fele állítja, hogy ma óvatosabb a pénzügyek terén és megtervezi a kiadásait, 40 százalékuk pedig többet próbál megtakarítani, mint tíz évvel ezelőtt. A szándék mellett a megvalósításban is van pozitív irányú változás, hiszen a lakosság nagyobb részének (40 százalék) van most megtakarítása, mint 2011-ben (33 százalék). Ugyanakkor a magyarok felének tíz évvel ezelőtt sem volt és most sincs félretett pénze.

“A könnyebb (akár online) ügyintézés, az egyszerűbb hitelfelvételi procedúra és a tény, hogy sokaknak nincs megtakarítása formálhatta a magyarok hitelekkel kapcsolatos véleményét, hiszen az elmúlt tíz évben 9 százalékkal 66 százalékra nőtt a hitelelfogadás mértéke, a negatív megítélés pedig 8 százalékponttal 29 százalékra csökkent a 2011-es állapotokhoz képest” – mondta el Nád-Kántor Marianna, a Cofidis márka-, és marketingkommunikációs vezetője.

Digitális téren, technológiai fejlődésben nagy volt az előrelépés az elmúlt évtizedben, a pozitív irányú változással a magyarok 63 százaléka értett egyet. Jó példa erre a pénzügyek online ügyintézése is, tízből hét ember tartja egyszerűbbnek a folyamatot napjainkban. A magyarok közel fele úgy gondolja, hogy a hitelfelvétel ma gyorsabb, mint 2011-ben.

A személyi kölcsönöket lakáscélra is fordítják

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az átlagos személyi kölcsönök összege folyamatosan nő. A Cofidis Hitel Monitor kutatása rámutatott, hogy az elmúlt tíz évben közel ugyanannyian rendelkeztek személyi kölcsönnel, mint lakáshitellel. Azok közül, akik személyi kölcsönt vettek fel, 53 százalék kezdett lakásfelújításba, 41 százalékuk vásárolt lakást, és több mint egyharmaduk új lakásba költözött. Arra a kérdésre válaszul, hogy az elmúlt egy évben milyen céllal vették fel a személyi kölcsönöket, a magyarok 21 százaléka a lakásfelújítást említette.