A Dunaferrnél tavaly váltak igazán látványossá a problémák. Először a sajtóban jelenetek meg olyan értesülések, miszerint az óriásgyár bajban van, majd nem sokkal a dolgok odáig fajultak, hogy a cég kisebbségi tulajdonosa egy zsoldoscsapat bevetésével próbálta meg elfoglalni a gyárat.

A Dunaferr RMS és HR igazgatója, Sevcsik Mónika most a Portfoliónak nyilatkozott arról, hogy pontosan mi történt a gyárban. A hosszú interjúból kiderült, hogy a cég részben még mindig az említett gyárfoglalási kísérlet miatt van nehéz helyzetben.

Nem értik a partnereink, hogy az EU-ban, egy jogállamban hogyan fordulhat elő ilyen gyárfoglaló kísérletsorozat, például amikor a készenléti rendőrségnek kell megakadályoznia, hogy egy verőemberekből pénzért felbérelt sereg »elfoglalja« a gyárat. De ilyen ügy az is, amikor egy nemzetközi csaló, egy ál-Habsburg jelentkezik a kisebbségi tulajdonosi kör megbízásából, hogy igazgatósági tagként eljárhasson a vállalat nevében. Minden ilyen támadás után, ami az elmúlt két évben megtörtént, mindig újra és újra el kell kezdenünk a bizalom felépítését

– nyilatkozta Sevcsik Mónika, aki szerint a kisebbségi tulajdonosok teljesen jogtalan, szabálytalan és törvénytelen eszközöket használtak ahhoz, hogy átvegyék a Dunaferr irányítását és kijátsszák a többségi tulajdonost.

Azt is elmondta, hogy piaci szempontból is nehéz helyzetben vannak az energiaárak emelkedése miatt, és hogy a dolgozóik közül is a szokásosnál többen hagyták ott őket az utóbbi időszak bizonytalanságai miatt. Ennek következtében a vállalat nehéz pénzügyi helyzetbe került, és ennek tudható be a múlt héten történt leállítás is.

Sevcsik Mónika a múlt heti eseményekről – amikor a katasztrófavédelem is kivonult a helyszínre, és felmerült, hogy az egész gyár áramellátást leállítja az E.ON – azt mondta: nagyon hálásak a kormánynak azért, hogy egy gyors döntést hoztak, és ezzel megmentették őket.

„Gyakorlatilag a lekapcsolásról szóló bejelentés éjszakáján megszületett az a két kormányrendelet, ami a Dunaferr számára rendkívül pozitív hatással bír [...] ha az E.On azonnal lekapcsolta volna az áramot,

akkor egy olyan leállás valósult volna meg, ami katasztrófahelyzettel fenyegetett volna az ott dolgozókra, a lakosságra, a városra nézve, illetve magukra a berendezésekre is, hiszen ez egy kiemelt veszélyességű üzem.

– mondta az igazgató, aki szerint a rendelet kimondta, hogy biztonságos és szakszerű leállítást kell megvalósítani. Ebbe beleértendő, hogy olyan módon kell leállítani ezeket a berendezéseket, hogy azok ne károsodjanak, és később újraindíthatók legyenek – tette hozzá.

Befektetőre vadásznak

Sevcsik Mónika végül arról is beszélt, hogy a gyár újraindításához egy tőkeerős szakmai partner bevonására lesz szükség. Leszögezte: egyes híresztelésekkel ellentétben egyáltalán nincs szó arról, hogy a menedzsment a vállalat értékesítését tervezné, hiszen erre jogköre sincs.

A működést szeretnénk biztosítani, és érdeklődő is van. Elkészült egy szerződés ami, ott van a befektető partnernél. Ez a partner az, aki biztosíthatná az alapanyagot, finanszírozná a béreket, a működési költségeket, lehetővé tenné, hogy a Dunaferr teljes kapacitással működjön. Ilyen üzemeltetői megállapodás megkötésre a menedzsmentnek van lehetősége, mert ez nem tulajdonosi kérdés. De közben látni kell, hogy komoly döntésről van szó, például a befektető oldaláról 120 millió euró nagyságú összegben kell alapanyagot biztosítani a termeléshez. Könnyen belátható, hogy ilyen érzékeny helyzetben a támadás és zavarkeltés, hatalmas károkat okoz, kételyeket támasztanak a partnerben

– közölte a Dunaferr igazgatója.