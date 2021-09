Az irodai munkavállalók jó része dolgozik otthonról, így érdemes lenne a munkaadóknak is átgondolni, hogy egészségügyi szempontból milyen módon támogathatják kollégáik otthoni munkavégzését. Egy olasz home office kutatás szerint ugyanis a dolgozók 41 százalékánál jelentkezett derékfájdalom az otthoni munkavégzés során, 50 százalékuknál pedig súlyos nyaki fájdalom. A megkérdezettek 7 százaléka váll-, csípő- és térdproblémákra is panaszkodott.

Hasonló jelenségről számolt be Ráthonyi Gábor, az Affidea Magyarország ortopéd szakorvosa és gerincspecialistája is, akinél a páciensek fele home office-szal összekapcsolható panaszokkal jelentkezik.

Rossz testhelyzet, mozgásszegény életmód

Szerinte ez nem meglepő, hiszen az otthoni munkavégzés miatt az irodai dolgozók többsége tulajdonképpen lecserélte a kényelmes, ergonómiailag megfelelő munkaállomását egy konyhaasztalra és valamiféle ülő alkalmatosságra, vagy rosszabb esetben egyszerűen a kanapéról, ágyból görnyedve dolgozik.

Ráadásul a mozgásszegény életmód a korábbihoz képest is még jellemzőbbé vált. Ezek együttesen súlyosbítják a már meglévő mozgásszervi tüneteket vagy az eddig egészséges embereknél is panaszokat okozhatnak. A test egy ideig képes kompenzálni, de túl hosszú ideje tart ez a helyzet, így a home office-ban dolgozók egy részénél a derék, hát- és nyakfájdalom bizony krónikus problémává vált.

Fiatalokat is érint

Az otthoni munkavégzés mozgásszervi hatásai miatt egyre több fiatal és középkorú páciens jelenik meg az ortopédiai szakrendeléseken azzal, hogy fáj a nyaka, a háta, a dereka. Ráthonyi Gábor kifejtette: „A laptopon való munka folyamatos izommunkát igényel, hogy a fejünket megfelelő szinten tartsuk. Ha ez a helyzet nagyon lent van, akkor különösen megterheli a nyaki izmokat, amely fájdalomhoz, görcsökhöz, később pedig keringési problémákhoz vezet. Ehhez társul, hogy ha az izmok elfáradnak, utána tulajdonképpen átveszik a szalagjaink a tartó szerepet, így az úgynevezett passzív részekben is komoly fájdalmak, mikrosérülések alakulnak ki, illetve egy idő után a porckorong is érintett lesz. Váll és háti gerincprobléma alakul ki a nem megfelelő ülőhelyzet miatt. Ráadásul a home office-ban dolgozók még azt a minimális napi mozgást is elvesztették, amit korábban a munkahely gyalogos megközelítése vagy az irodában történt járkálás jelentett.”

Mi lehet a megoldás?

Otthon is meg kell teremteni a szükséges munkakörülményeket: nagyon fontos az asztal magassága, amely megfelel az ergonómiai követelményeknek, azaz a munkavállaló képes egyenesen ülni úgy, hogy a monitor szemmagasságban helyezkedik el, a billentyűzet pedig kényelmesen elérhető enyhén hajlított karral, illetve a talp a talajon nyugszik. Ez talán lényegesebb is, mint a szék.

Nem javasolt teljesen áttérni álló asztali munkára, hiszen az álló pozíció nagyon sokszor komoly terhet ró a lábra, térdre és visszerekre.

A munkaadóknak is érdemes lenne átgondolni, hogy miként támogathatják a home office-t megfelelő munkaállomások biztosításával.

A testhelyzet gyakori változtatása a meghatározó, azaz rendkívül fontos, hogy a munkát szakítsuk meg félóránként-óránként és mozogjunk.

Nem elég az, hogy hetente kétszer-háromszor elmegyünk kocogni vagy kerékpározni, fontos a mélyebb izmokat is átmozgató torna, amit bizony rendszeresen kellene végeznünk együttesen azzal, hogy az állandó ülést megszakítjuk néha egy-egy kis átmozgatással.

A home office nyomán kialakult mozgásszervi problémákat érdemes szakértői segítséggel megoldani. Az ortopéd szakorvos felméri a páciens állapotát, majd esetlegesen gyógyszeres kezelést javasol a gyulladások kezelésére, és megfelelő mozgásterápiát ír elő a kiváltó okok megszüntetésére, gyógytornász bevonásával.

Nem mindegy, milyen mozgást választunk! Nem mindegy, hogy a beteg minként válogatja meg a mozgásformáit, a futás, a spinning és az aerobic nagyon jó a szív- és érrendszernek, a hangulatnak és feszültségoldásra, de nem feltétlenül pozitív, ha valaki mozgásszervi panaszokkal küzd. A mélyizmokat átmozgató torna más hozzáállást kíván, lassabb és több odafigyelést igényel, ezt érdemes szakember segítségével elsajátítani.

Az is általános tapasztalat, hogy a páciensek otthon kevésbé tornáznak rendszeresen, sokkal célravezetőbb, ha valaki hetente több alkalommal vezetett gerinctornára vagy egyéb átmozgató tornára jár – állítja az Affidea Magyarország ortopéd szakorvosa.