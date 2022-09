Még a tanév megkezdése előtt módosította az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) a tanév eredetileg tervezett rendjét, közölte a felsőoktatási intézmény oktatási igazgatósága az egyetem polgáraival.

A felsőoktatási intézményeknek is nagy terhet jelenthet majd a téli időszakban megemelkedő rezsiszámlák kifizetése. Egyelőre nem sok felsőoktatási intézmény jelentette be, hogy változtat a tanév rendjén. A Pécsi Tudományegyetemnek akár 10 milliárd forint extra kiadást is jelenthet az energiaárak emelkedése.

Az ELTE-n a változtatás az alábbi:

az UNSECO Egyetemi Sport Nemzetközi Napján (2022. szeptember 20-án) nem lesz tanítási szünet;

az őszi szünet 2022. december 12-17. (hétfő- szombat) között lesz, így az őszi félév utolsó tanítási napja és ezzel a szorgalmi időszak vége 2022. december 9-én (levelező munkarendben 10-én) lesz.

A Budapesti Corvinus Egyetem például azt írja a honlapján, az őszi szünet október 24. és 28. között lesz. A Budapesti Gazdasági Egyetemen pedig az október 24. és 29. közötti időszak úgynevezett intenzív hét. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen pedig nem jelöltek meg őszi szünetet a 2022/2023-as tanév időbeosztásában.

