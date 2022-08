Letartóztatott a bíróság egy építési vállalkozót, aki a gyanú szerint alacsony munkabérért dolgoztatott kiszolgáltatott helyzetben lévő kiskorúakat – írja az MTI.

A Budapest Környéki Törvényszék szerint az építési vállalkozó több mint egy éven át a keleti országrészben toborzott szegény sorsú, kiszolgáltatott helyzetben élő fiatalokat, akiket többnyire segédmunkákkal, takarítással, munkaeszközök szállításával bízott meg.

A foglalkoztatás nem volt jogszerű: volt olyan gyerek, aki még a 15. életévét sem töltötte be. Emellett nem jelentették be őket, sokszor hetente hatszor 10-12 órát dolgoztak, időnként éjszakai műszakot is el kellett vállalniuk, a szállásuk pedig egy koszos és igénytelen helyen volt. A fiatalok munkanaponként 11-12 ezer forint bért kaptak.

A bíróság tájékoztatása szerint egyszerre tízen-tizenöten dolgoztak kéthetes ciklusokban a gyanúsítottnál. Az egyik fiútól 2020 júliusában egy konfliktus során elvették a telefonját, de megszökött a szállásról, és a szülei értesítették a rendőrséget.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberkereskedelem miatt nyomoz az ügyben.