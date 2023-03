Tíz év alatt 10 százalékkal csökkent a mellrákszűrésen résztvevő hölgyek száma Magyarországon, mondta Barna Krisztina, az Affidea Magyarország képalkotó diagnosztika orvosigazgatója.

Az Eurostat adatai szerint 2019-ben az emlőrák legmagasabb standardizált halálozási arányát a nők körébenjutott 100 ezer lakosra.

Szlovákiában 37,2 halálesetet regisztráltak 100 ezer lakosnál, Németországban pedig 35-öt.

Hat európai uniós tagállamban a nők esetében az emlőrák standardizált halálozási aránya 100 ezer lakosra vetítve 30 alatt volt: Csehországban, Észtországban, Portugáliában, Finnországban, Svédországban és Spanyolországban; a legalacsonyabb arány Spanyolországban volt: 22,4 halálozás 100 ezer lakosra vetítve - derül ki az Eurostat adataiból. Magyarországon százezer lakosra 1,5 emlőszűrés jut, míg Görögországban majdnem 7, Csehországban 3, Cipruson 5,8, Ausztriában pedig 2,2.

Fordulat a rákstatisztikában

Globálisan a leggyakrabban előforduló új daganatos esetek között az emlőrák átvette a vezető szerepet - erről egy konferencia nyomán írtunk. Magyarországon 2020-ban 32,8 ezer beteg vesztette életét rák miatt - mondta Kenessey István, az Országos Onkológiai Intézet (OOI) Nemzeti Rákregiszter és Biostatikai Központjának vezetője.

Magyarországon 2020-ban 7565 hölgynél fedeztek fel rosszindulatú emlődaganatot, és körülbelül 2200-an vesztik életüket a betegség következtében minden esztendőben. Ezzel az emlőrák a negyedik a rosszindulatú daganatok közötti halálok Magyarországon.

A tumorok előfordulásának kockázata az életkorral együtt nő, de rizikót jelent az is, ha valakinek a családjában többször előfordult emlőrák, így nagyobb az esélye, hogy genetikailag hajlamos a betegségre.

Az életkor fontos kockázati tényező, 35-40 év felett kezd mérhetően nőni az emlődaganat előfordulása, a legveszélyeztetettebb korosztálynak az 55-65 év közötti nők számítanak.

Szintén veszélyeztetettek azok a nők, akik fiatalabb korban sugárterápiát kaptak a mellkas területén. A mirigydús, úgynevezett denz típusú emlőben nagyobb az esélye annak, hogy rosszindulatú daganat alakul ki.

Számtalan tényező állhat a háttérben



Rizikó tényezőnek számít a hormon készítmények szedése is, annak időtartamával arányosan. A gyermektelen nők is a kockázati csoportba tartoznak. Ennek hátterében az áll, hogy a várandósság és a szoptatás idején megszűnik a hormonális rendszer ciklikus változása és ezzel párhuzamosan a mellszövet ebből adódó ciklikus újjáépülése is. Ez a pihenési idő gyakorlatilag csökkenti az esélyt arra, hogy elinduljon valamilyen kóros növekedés.

A rosszindulatú emlődaganatok gyógyításánál alapvető, hogy minél korábban fedezzék fel a betegséget. Magyarországon a 45-65 év közötti nők 35 százaléka vett részt mammográfiai szűrésen 2020-ban, ami 10 százalékkal alacsonyabb részvételi arány, mint tíz évvel korábban.

A szakember szerint minden 35 év feletti hölgynek évente ajánlott a mammográfiai szűrésen részt venni.

A szűrés azért is fontos, mert minél korábban, minél kisebb méretben fedezik fel az elváltozást, annál nagyobb az esély a gyógyulásra - mondta Barna Krisztina.