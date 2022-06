Nagyvonalú búcsúajándékot kaptak az Emmi politikai felsővezetői nem sokkal azelőtt, hogy a tárcát feldarabolták volna: nyolc államtitkár 2022. január és márciusa között négymilliós "motivációs elismerésben" részesült - vette észre a Blikk.

Az államtitkárok többsége új pozíciót kapott az ötödik Orbán-kormányban is, így nem valamiféle végkielégítésről van szó.

Rétvári Bence politikai,

Maruzsa Zoltán köznevelési és

Fülöp Attila szociális ügyekért felelős Emmi-államtitkár a belügynél folytatta.

Vitályos Eszter uniós fejlesztésekért felelős államtitkár a kulturális és innovációs tárcához került.

Szabó Tünde sportügyi államtitkárból kormánybiztos lett.

Rajtuk kívül Horváth Ildikó egészségügyért,

Fekete Péter kultúráért és

Lőrinczi Zoltán nemzetközi ügyekért felelős egykori államtitkár kapott jutalmat.

Az államtitkárok bére is emelkedett az elmúlt években, idén egy államtitkár 1,75 millió forintot keres havonta, de azok az államtitkárok, akik parlamenti képviselők is a 1,296 milliós államtitkári fizetés mellett 1,316 milliós képviselői tiszteletdíjban is részesülnek. (Plusz egyéb juttatásokat kaphatnak, autót, laptopot, telefont, költségtérítést, valamint cafeteriát és családtámogatást.)

A közzétett kormányzati dokumentumokból nem derül ki, hogy ki, milyen szempontokat mérlegelve döntött a motivációs elismerések kifizetésekről. A lap megkeresésére egyelőre nem reagált a Miniszterelnökség.

A négymillió forint a korábbi évek hasonló kifizetéseihez képest kiemelkedőnek számít: 2019 végén több tárcánál is kaptak jutalmat az államtitkárok, de a legbőkezűbb miniszter, Rogán Antal is fejenként „mindössze” 2,6 milliót adott beosztottainak - jegyzi meg a cikkíró.