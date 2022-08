Székesfehérvár fideszes polgármestere, Cser-Palkovics András a közösségi médiában arról írt, hogy ha van valami, amit Európában ma közvetlenül óriási veszély és válság fenyeget, az a települések, a falvak és a városok világa, a helyi közszolgáltatások biztosítása - idézi a fideszes városvezetőt az ATV.

Aki figyelmesen nézi a híreket, az már hallja a figyelmeztető hangokat Európából és most már egyre többször Magyarországról is - folytatja a polgármester. Van, ahol lekapcsolják vagy korlátozzák a közvilágítást, bezárják az uszodákat, a sportlétesítményeket. Ezek csak példák, amelyekből azonban minden települést érintő döntéskényszer is lehet Magyarországon is.

Pártállástól függetlenül



Cser-Palkovics biztos abban, hogy a felelős városvezetők – pártállástól függetlenül – már hetek óta vért izzadnak, hogy biztosítsák valahogy a településük legalapvetőbb szolgáltatásainak. De hangsúlyozza: eközben már ajánlatot sem kapnak az energiaszektortól a villamosenergia, valamint a gáz beszerzésére kiírt pályázatokon.

A fideszes polgármester szerint a legfontosabb kérdések egyike ma az: mivel, mennyiért és miből fűtjük majd az óvodát, a kórházat vagy éppen a nyugdíjasotthont. “Igen, fontosak az elméleti viták is, és bízzunk benne, hogy jól kezeljük majd ezt a válságot, de ez leálló, csődbe menő településekkel és megszűnő helyiszolgáltatásokkal nem fog sikerülni.”