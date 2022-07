Az emberek életében a pénz fontos szerepet tölt be, a pénzügyi döntések mögött pedig gyakran nemcsak racionális, hanem lélektani tényezők állnak.

A Financiológus rovat olvasói levelekre épül, és szándéka szerint olyan embereknek segít, akik széles értelemben véve valamilyen pénzügyi problémával néznek szembe.

Olvasónk írta:

Tisztelt Financiológus!

Az alábbi kérdés megválaszolása miatt fordulok önökhöz. 2020. augusztusában 80 millió forint értékben vettem máp+ állampapírt. A kérdésem az lenne, hogy a jelenlegi inflációs környezetre való tekintettel milyen befektetésbe volna célszerű átrakni?

A tisztánlátás kedvéért szeretném jelezni, hogy szándékunkban áll ingatlant venni, de nem minden áron. Így sajnos nem tudok fix válasz adni arra, hogy kifuttatnám-e az 5. év végéig a jelenlegi befektetést vagy azt, amelyikbe esetlegesen átraknám.

Előre is köszönöm szépen a választ!

Üdvözlettel: Csanád

A Financiológus válasza:

Kedves Csanád!

Befektetési tanácsadásra nem vagyunk jogosultak. A máp+ kamata valóban alacsony, de a kockázata is alacsony. Ha ingatlant szeretne vásárolni, akkor általában nem is javasolják, hogy kockázatos befektetést válasszon, érdemes olyan befektetést keresni, amelyből bármikor veszteség nélkül vagy minimális veszteséggel kivehető a pénz. Az állampapír erre megfelelő lehet, de érdemes lehet a máp+ helyett a Prémium Magyar Állampapírt választani, amelynek magasabb a hozama, és az árfolyamkockázata szintén alacsony. Ha ingatlant szeretne vásárolni, ezt az állampapírt 1 százalékos levonással váltja vissza a kincstár, ha a lejárat előtt el akarja adni.

A többi állampapírnál nagyobb lehet az árfolyamkockázat, de általában ami minél rövidebb a futamidő, annál kisebb az ingadozás. Az egyéves állampapíroknál például általában már már elég alacsony.

Itt találja meg az árfolyamjegyzést a diszkontkincstárjegyekre, amelyeknek még rövidebb a futamidejük.

Itt pedig a kötvényekre, amelyek lehetnek akár több évtizedes futamidejűek is.

Az eladási hozamot kell figyelembe venni, azon tudja megvásárolni az értékpapírokat, emellett a kötvényeknél utána kell járni, hogy melyikre kell kamatadót fizetni, mert annak a hozamából lejön 15 százalék. A 2023/C pl. nem kamatadós, és jövő augusztusban jár le, addig az éves hozama 10,11 százalékos. A 2019. június 1. előtt kibocsátott kötvények viszont kamatadósak, kérem, kérdezzen rá erre a kincstárban vagy a forgalmazónál, ott pontosan meg tudják mondani, mikor bocsátották ki az egyes kötvényeket.

Én úgy gondolom ez alapján:

Kamatadós: 2023/A, 2024/B, 2024/C, 2025/B, 2026/D, 2027/A, 2028/A, 2030/A, 2031/A, 2038/A

Nem kamatadós: 2023/C, 2025/C, 2026/E, 2026/F, 2028/B, 2029/A, 2032/G, 2032/A, 2033/A, 2034/A, 2041/A, 2051/G

Ezekből érdemes válogatni azzal, hogy minél közelebbi a lejárat, annál kisebb az árfolyamkockázat, ha vissza kell váltaniuk, mert ingatlant szeretnének venni.

Emellett, ha hitelképesek, és néhány éven át nem okoz problémát önöknek törleszteni egy lakáshitelt, akkor érdemes megfontolni a hitelfelvételt is. Ha megvan a kiszemelt ingatlan, és kapnak rá alacsonyabb thm-mel lakáshitelt, mint amekkora kamatot az állampapírjukon el tudnak érni, akkor megéri felvenni a lakáshitelt, és néhány év múlva a lejáró állampapírokból visszafizetni a hitelt.

A hitelkalkulátorok szerint egy 80 milliós lakáshitel most akár 7,55 százalékos thm-mel is felvehető, miközben a négyéves 2026/C állampapír éves hozama 9,93 százalékos. A kettő között csaknem 2,4 százalékpont a különbség, ami 80 millió forintnál évente 1,9 milliós nyereség. Négy év alatt pedig már több mint 7,6 millió forint lehet a kamatnyereség. Ez már szemmel látható összeg. De a Prémium Magyar Állampapír is jó lehet egy hasonló konstrukcióban, hiszen annak is nagyon magasra felmegy a kamata jövőre, mivel követi az inflációt, ami az idén várhatóan két számjegyű lesz.