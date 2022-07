Hétfőn sem volt jó napja a forintnak, kedden pedig folytatódott a vesszőfutása. Délelőtt az euró ára 414,619-ig emelkedett, a dollárra szemben 414,433 forintos történelmi mélyponton állt a magyar fizetőeszköz. A világpiac számára ennél is fontosabb hír, hogy bekövetkezett az úgynevezett paritás, vagyis egy dollár pontosan egy eurót ért, amire 2002 decembere óta nem volt példa. Az eurót készpénzként 2002. január 1-jén vezették be, és az első évben volt a leggyengébb a dollárhoz képest, akkor 0,8-ig is süllyedt az euró/dollár kurzus. Azóta viszont mindig drágább volt az euró a dollárnál.

"Az 1,0116-os támasz letörése esetén rövid időn belül elérhető lehet az árfolyamparitás, ahol a csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala is húzódik jelenleg. Alatta a következő támasz 0,9953-nál található" - írja az Equilor Befektetési Zrt. elemzésében.

A dollár erősödése az euróval szemben rossz hír a forint és a feltörekvő piaci devizák számára. "A tegnap esti korrekciót követően ma ismét emelkedés indult, és már a tegnapi maximum felett jár az euró-forint árfolyama. Meghatározó ellenállási szint 416,78-nál húzódik, melyre érdemes most figyelni, felette pedig a szélesedő alakzat felső trendvonala 419,60-nál" - mondják az Equilornál.

Ma délután várható, hogy az MNB bejelenti az újabb kamataemelést.

"Ha az MNB a múlt heti jelzésnek megfelelően csak összezárja az egyhetes betéti kamatszintet és az alapkamatot délután, tehát az alapkamatot és a kamatfolyosót emeli 200 bázisponttal, nem számítunk érdemi árfolyamreakcióra" - közölte az Equilor. "A jegybank ma délután várhatóan az alapkamat szintjét is megemeli 200 bázisponttal, hogy egy szintre kerüljön az egyhetes betéti kamattal, azonban ennek vélhetően jelentős hatása nem lenne a forintra nézve" - erősítették meg ezt a KBC Equitiesnél.

A KBC szerint az hozhatna érdemi forinterősödést, ha csütörtökön ismét nagyobb mértékű kamatemelést jelentene be az MNB.