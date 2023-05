Megjelent a márciusi külkereskedelmi statisztika, és ez egyértelműen azt mutatja, hogy helyreáll a az korábbi stabilitás, ami még 2021-ben, a gázár meredek emelkedésének és a járványhatások miatt visszaesett exportnak köszönhetően borult fel. Már februárban is többlet mutatkozott a mérlegben, márciusban ez igen nagyra, közel 1 milliárd euróra nőtt.

Trendszerű mérlegjavulás

Az export márciusban 14,1 milliárd euró volt, az import 13,2 milliárd euró, így 900 millió eurós többlet keletkezett, tavaly márciushoz képest pedig 1,7 milliárd euró a javulás. A folyamat immár trendszerűnek tűnik: az export felfutott részben sok ipari beruházás termőre fordulásával, az import értéke pedig visszaesett, miután az energiaárak visszaestek a két évvel ezelőtti szintre.

2021 közepéig a külkereskedelmi mérleg tartósan többletet mutatott, bár a fizetési mérleg, ami több tényezőt is magában foglal, már előbb elvesztette többletét. A forint árfolyama ugyan már 2018-tól gyengült, de ez inkább tudatos gazdaságpolitikai döntés eredménye lehetett, mint a piaci folyamatoké, hisz akkor nem volt még gond a fizetési mérleggel, így nem volt alapvetően nagyobb eurókereslet, mint kínálat.

A tavalyi összeomlás

2020-ban a járvány hatására jelentős forintgyengülés történt, utána azonban az árfolyam be is állt az eurónkénti 345-370 közötti sávba. Ez 2021 végéig ki is tartott, de igazából csak az Ukrajna elleni orosz támadás után indult be az újabb heves forintgyengülés, aminek aztán nem is akart vége szakadni, sőt, a folyamat felgyorsult és pánikszerűvé vált. A tavaly nyáron az égbe szállt gázár miatt az import rendkívül megdrágult, ami különösen nagy hiányt okozott a fizetési mérlegben.

Fordulat és forinterősödés

Végül a Magyar Nemzeti Bank rendkívüli intézkedéseket hozott a forint védelmében, egyúttal a gázár is csökkenni kezdett, a forint zuhanása megállt, a trend megfordult, és immár újra eljutott az árfolyam a 370-es szintig, ami közel 2 éven át jelentett felső határt az euróhoz képest, most pedig alsó határrá alakult. A következő hetek nagy kérdése, hogy át tud-e törni rajta az erős irányba.

A gazdasági alapja ennek immár megvan a többletessé vált külkereskedelmi mérleg révén, nem is véletlen, hogy az MNB elkezdte enyhíteni a tavaly ősszel, a forint árfolyamának védelmében meghozott intézkedéseket, és ezt vélhetően folytatni is fogja, ahogy ez a kamatdöntő ülés után is elhangzott. A forint tavalyi válsága, úgy tűnik, végképp a múlté.