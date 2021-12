"Valaki azt mondta nekem, ha ma bárki jót akar tenni a magyarokkal, nem fogják elhinni. Én meg erre azt mondtam, hogy akkor kezdjünk ebbe bele. Nekem nincs hatalomkényszerem, nem kell azért politikusnak mennem, hogy támogatást nyerjek és pénzem legyen" - mondta a Forbes-nak adott interjújában Gattyán György.

A jövő évi választásokra készülő milliárdos üzletember hisz a demokráciában és úgy látja, hogy az ellenzéki összefogás nem lesz képes a kétharmados többség megszerzésére. "Nekem erre most nagyobb az esélyem" - tette hozzá.

Szerinte nincs szükség politikai kinevezettekre. "Én képviselőket szeretnék. A szó eredeti értelmében. Akik ügyeket képviselnek. A helyi péket. A helyi autószerelőt. Olyat, aki ismeri az embereket és a problémáikat. Ha aktivizáljuk a pártot, ezek az emberek meg fognak jelenni, sőt már most megjelentek" - fogalmazott. Korábban azt mondta, állást kínál 106 képviselőnek az ország 106 választókerületében. Az interjúban pedig közölte, hogy ez a projekt egy digitalizációs tudásközpontról szól. "Leegyszerűsítve "az a célja, hogy ha bármit akarunk kezdeni Magyarországgal és a magyar lehetőségekkel, akkor hogyan lehet felrázni az országot. Persze, lehet fejleszteni a mezőgazdaságot, vagy elképzelhető, hogy találunk valahol olajat vagy földgázt, de nagy ugrást ezek nem jelentenének. Ahol huszárvágásokkal lehetne haladni, az a digitalizáció. Ez egy olyan kezdőlépés, motor, ami későbbiekben indikátora lehet a gazdasági fejlődésnek."

Az üzletember beszélt a webcam-szolgáltatást nyújtó Jasmine.com-ról, amely nagyban hozzájárult a vagyonának gyarapodásához. "Minket állandóan lepornóznak. Tisztázzuk akkor, mi is az a pornó! És mi a webcam? A mienk egy webcam-szolgáltatás ugyanis. A világ egyik pontján van egy hölgy, akit a member (fizető júzer) „betárcsáz” és fizet. Persze, levesz valamit, de akkor ez attól még art nude, erotika. A covid alatt a privát beszélgetéseink hossza nőtt, ezeknek a beszélgetéseknek a hossza átlagosan jóval óra felett van most. A webcam-szolgáltatás nem a szexről szól. Ezt írjuk le, mert ebből már elegem van" - mondta Gattyán.

Az üzletember beszélt arról, hogy Jasmine.com-ot működtető Docler Holdingot vegyesen érintette a járvány. A nem digitális befektetései közé sorolható edzőterem-hálózatát viszont durván érintette a pandémia. Emellett foglalkoznak a teqball népszerűsítésével, a cél, hogy a sport megjelenjen az olimpián.

Gattyán azt is elmondta, hogy az elmúlt pár évben előkészítették a cégcsoportot arra, hogy annak egy része tőzsdére tudjon menni. Hozzátette: "Ezzel megvagyunk, az egyik első lépés az volt, hogy dolgozói részvényeket bocsátottunk ki, ez kész van. Ezzel haladunk tovább, olyan komoly cégcsoportot akarunk létrehozni, amiben a streaming üzletágba – tehát a LiveJasmin, Jasmin, Oranum mellé – felvásárlásokkal, fúziókkal újabb cégeket vonunk be." Arra kérdésre, hogy melyik tőzsde a cél azt mondta, ahol a legjobban áraznak és akár a budapesti tőzsde is szóba jöhet.