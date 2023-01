Fontos változás, hogy egy rendeletbe került a területalapú támogatás az újraelosztó, kisgazdaságokat érintő támogatással. Ugyanez a rendelet határozza meg az átmeneti nemzeti támogatásoknak az alapelveit is. Utóbbi egy uniós támogatási forma, de nemzeti költségvetési forrást rendelnek hozzá. Ez a jogszabály tartalmazza az aktuális jogosultság-kiosztásokat. A gazdák pedig értesítés kapnak arról, hogy pontosan mi jár nekik

– írja az MTI, mit mondott el Juhász Anikó, az Agrárminisztérium (AM) agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára az AGROmashEXPo és Agrárgép Show-GOSZ szántóföldi szakmai napján.

További újdonság a fiatal gazda fogalmának változása. Az idén már sokkal nagyobb területre és sokkal nagyobb fajlagos összegre pályázhatnak a fiatal gazdák, viszont nehezebb lesz fiatal gazdának lenni – hívta fel a figyelmet Juhász Anikó.

Az államtitkár hangsúlyozta: az uniós szabályok értelmében csak a teljesen újonnan induló gazdálkodók részesülhetnek ebből a támogatásból. A tárca azon dolgozik, hogy az őstermelők családi gazdaságában az egészen fiatalokat tekinthessék induló termelőnek.

Rendeletben változik az aktív gazda fogalma is Juhász Anikó szerint. Az elmúlt években nem vizsgálták a gazdák aktivitását, az állam azt határozta meg, ki nem tekinthető mezőgazdasági termelőnek. Mostantól igazolni kell az aktivitást, de a cél az, hogy senki ne maradjon ki, minimális mezőgazdasági árbevétellel is igazolható lesz az aktivitás.

Juhász Anikó kitért arra is, hogy változnak a zöldítés alapfeltételei, az új feltételeket az összes terület alapú támogatáshoz is be kell tartani. Elmondta, minden változásról képzést kapnak a falugazdászok, és kiadványokkal is segítik a termelők tájékozódását.

A helyettes államtitkár megemlítette az új zöld támogatást, az agroökológiai programot, amely egy önkéntes támogatás számos feltétel teljesítése mellett. Közölte, a jogszabályok márciusban várhatóak, és készül az agrárkamarával közösen egy szakmai kiadvány is. Hangsúlyozta az alapos tájékozódás fontosságát, mert ha jó döntéseket hoznak a termelők, akkor meggyőződése szerint az idén több támogatáshoz juthatnak, mint 2022-ben.