Jól ismert mumusa fenyegeti a magyar növekedést

Jól érzékelhető a munkaerőpiacon a vírusválságot követő gazdasági visszarendeződés: a legfrissebb KSH adatok szerint rekordszinten a foglalkoztatottság, a WHC Csoport saját tapasztalatai alapján pedig újra munkaerőhiány sújt több ágazatot is, mely akár a további gazdasági növekedést is lassíthatja. A vállalat a termelőszektorban jelenleg is közel 1300 betöltetlen álláshelyre keres munkavállalót, de a folyamatos dinamikus bővülés miatt az üzleti szolgáltató központokban, IT területen, illetve a szálloda- és vendéglátóiparban is rengeteg a nyitott pozíció.