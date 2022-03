Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a jobbikos Szilágyi György kérdése nyomán kitért a benzinárstopra is. A politikus arra kérte a közvéleményt, illetve a hatóságokat, valamint az országgyűlési képviselőket, hogy lépjenek fel a rémhírterjesztés ellen.

A Mol Nyrt. világossá tette, hogy képes önmaga is biztosítani a teljes magyar kapacitást - idézte Gulyás szavait az MTI.

Az, hogy ma Magyarországon nem 700, hanem 480 forint a dízel literenkénti ára, kormánydöntés következménye - mondta Gulyás Gergely. (Fel is pörgött a benzinturizmus, a kamionosok és buszosok is itt tankolnak, erről is beszélt Hernádi Zsolt Mol-vezér az ATV-ben - a szerk.)

Cégünk a jelenlegi helyzetben is képes ellátni az országot üzemanyaggal. Viszont szükséges kiemelni, hogy a töltőállomások leterheltségét a korábbihoz közeli szintre kell visszaállítanunk. Ez a legfontosabb lépés, mivel jelentősen megnőtt a kereslet az üzemanyagok iránt: egyrészt a Magyarországon áthaladó tranzitforgalom, másrészt a megnövekedett benzinturizmus miatt. A környező országokban ugyanis 100-150 forinttal magasabb az üzemanyag literenkénti ára, nyilván minden fuvarozó, átutazó, aki teheti, Magyarországon tankol - fogalmazott Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a cég szerda esti közleményében.

Gulyás Gergely csütörtök este fél 10-től Hernádi Zsolt Mol-vezérrel rendkívüli sajtótájékoztatót tart. Az esemény meghívója szerint a téma: "marad a benzinárstop és biztosított az üzemanyag-ellátás Magyarországon".

A Mol nagyjából ugyanannyit termel, mint eddig, és az import leállása miatt kieső mennyiséget is tudja önerőből pótolni. Maximum átmeneti üzemanyaghiány léphet fel, amíg a tanker oda nem ér, hogy újra feltöltse a kutat – hangsúlyozta Hernádi, aki szerint csak a 70, 80, 100 literes mennyiségi korlátozások fordulhatnak elő, de egy személygépjármű megtankolása nem fog problémát jelenteni.