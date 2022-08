A hét elején írtunk arról, hogy októbertől brutálisan, akár 450 százalékkal is is drágulhatnak a vérrögképződést megakadályozó terápiás készítmények. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) honlapján augusztus elsején publikált és a fájlnév alapján július 29-én véglegesített táblázat tartalmazta azt, hogy akár 4,5-szeres áremelkedés is lehet a heparinterápiában részesülő betegeknél.

Pénteken délután módosított a NEAK

A cikkünk múlt héten csütörtökön és pénteken délelőtt készült, ekkor a NEAK még nem módosította a kis molekulasúlyú heparinkészítmények csoportosításáról és árazási elveiről szóló táblázatot, de pénteken késő délután már hozzányúltak az adatokhoz, de erről nem tájékoztatták a gyógyszerszektor szereplőit.

Vagyis tizenegy napon keresztül az a táblázat volt elérhető a NEAK honlapján, ami azt vetítette előre, hogy októbertől jelentősen nőnek a heparinkészítményt használó betegek terhei és jóval többet kell majd a gyógyszertárban fizetni, mint korábban.

A NEAK egyébként felelőtlen pánikkeltéssel vádolja a Napi.hu-t. A lapunknak nyilatkozó egészségügyi szakértő a tizenegy napon át a NEAK honlapján elérhető táblázat adataira hivatkozva beszélt az esetleges drasztikus gyógyszeráremelésről.

Fontos azt is kiemelni, hogy a gyógyszerszektor szereplői folyamatosan jelezték aggodalmukat az egészségbiztosító felé. A gyógyszergyártók többször is jelezték a NEAK-nak, hogy nem értenek egyet azzal a fixesítési eljárással, amit javasolnak a heparint tartalmazó készítmények esetén, mivel a terápiában részesülő betegek széles köre jelentős áremelkedéssel szembesült volna.

Szakértők szerint a NEAK új javaslata valóban jelentős változást hozott a korábbi állásponthoz képest, amely kedvező lesz a vérrögképződést megakadályozó készítményt használó betegek számára. Úgy tudjuk, a frissített táblázat szerint a leggyakrabban használt készítmények fogyasztói árában az újfajta csoportosítás és a támogatási szisztéma nem hoz változást, vagy ha igen, akkor az nem jelentős, ennek mértéke egyszámjegyű százalékos emelkedést jelenthet. Viszont lesznek olyan termékek és kiszerelések is, melyek ára nem változik, vagy a cégek akár még árcsökkentő javaslatot is tehetnek augusztus 20-ig.

Meggondolta magát a NEAK, nem lesz drágulás

A NEAK szerkesztőségünkhöz is eljuttatott levelében azt írja, a jelenlegi helyzet alapján a minimális piaci részesedéssel rendelkező termékek térítési díjai emelkednek, de nem 450, csupán 5-10 százalékkal. Kiemelték, a piac 99 százalékát lefedő termékeknek a jelenlegi helyzet alapján is változatlan marad a térítési díja. A NEAK által lefolytatott eljárás a betegeket a legnagyobb forgalmú készítmények tekintetében nem hozza hátrányos helyzetbe, legfeljebb ugyanannyit kell fizetnie, mint a korábbi időszakban, de még az is lehet, hogy kevesebbet.