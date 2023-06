Negyven éve nem történt ilyen mértékű műszaki fejlesztés a balatoni hajózásban, aminek az ország tanúja lehet az új hajók üzembe helyezésével. Az új hajók vízre bocsátása és üzempróbája a komáromi hajógyárban megtörtént, és szállításra előkészített állapotban 2021 óta várták, hogy a Balaton vízállása, valamint az időjárás lehetővé tegye a vízi szállítást.

Közben a Balaton vízszintcsökkenése miatt volt nagy aggodalom: a tó körüli települések önkormányzatai is tiltakozik a leeresztés ellen, amelyet már június 13-án elindított az Országos Vízügyi Igazgatóság.

A tó vízszintjének csökkenése egyébként némileg elmarad attól, amire a szakemberek számítottak. Ez betudható a csapadékos időjárásnak. A vizugy.hu adataiból látszik, hogy a zsilip megnyitása óta 8 centimétert apadt a Balaton.

Kép: vizugy.hu

Az eleinte 7 hajóból álló flotta először a Duna 272 kilométeres szakaszán haladt végig Komárom és a Sió torkolata között.

Majd a már mintegy 20 hajósra bővült szállítóflotta további 121 kilométert tett meg a Sió-csatornán az elmúlt napokban.

Pár nap múlva átzsilipelik a Balatonra a flottát

A hajók kedden érték el a Siófok-Kiliti zsilipet, és szerdán sikeresen átzsilipeltek. Itt a hajók pár napot még várakozni fognak, mielőtt a szállítás utolsó részéhez, a Balatonra történő átzsilipelés állomásához érnek.

Kép: Facebook/Balatoni Hajózási Zrt.

A korábbi ígéretek szerint a Balaton vízleeresztését a zsilipeléseket követően megszűntetik, ám hogy erre pontosan mikor kerül sor, még nem szól a fáma.

A két új katamaránt és két új kompot a szállítás miatt visszabontották, így megérkezésük után néhány hónapos összeszerelési munka vár még rájuk.

A hajók érkezése mérföldkő a balatoni hajózásban, hiszen a BAHART 1978-81 között szerezte be a jelenleg is használt három katamaránját, a kompok átlagos életkora is 50-60 év közé tehető.

Hatalmas logisztikai kihívást jelentett a hajók lejuttatása

Veigl Gábor, a BAHART vezérigazgatója megjegyezte, a szakemberek számára rendkívüli logisztikai feladatot jelentett a szállítás és a közreműködő, mintegy 20 hajó koordinációja.

Az új kompok az eddigi legnagyobb utas- és jármű- befogadóképességgel rendelkeznek, építésük során a korszerű utasszállításra és a nagyszámú kerékpárszállításra is hangsúlyt fektettek.