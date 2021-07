Az előrejelzések szerint idén is – ahogy már jó pár éve – nagyon gyenge szeles, illetve széltelen, lassú, agytépő Kékszalagra számíthatott az Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyére benevezett 556 egység.

Már a reggel 9 órás rajt is gyenge, elálló szélben zajlott és a kisebbik kört – a Balaton keleti medencéjében – az óriáskatamaránok és egy-egy speciális egytestű hajó kivételével nem is tudta teljesíteni a mezőny délután 6-ig. Eddig az időpontig mindössze 16 hajó jutott át a tihanyi szoroson – legalábbis a nyomkövető rendszer szerint. Közülük pedig 11 már a keszthelyi pályajelet is megkerülte és visszafelé haladt. Ugyanekkor a mezőny Siófok közelében tartózkodott – a szó legszorosabb értelmében, hiszen délutánra a keleti medencében szinte teljes szélcsend ütött be.

QP | Quality Placement

A gyenge, ki-kihagyó szélben az 5-7 hajóból álló élmezőnyben gyakran változott a sorrend, de Keszthelyre már a Tihanynál is első RSM és a jelenlegi időrekordot tartó Fifty-Fifty érkezett, majd Szigligetnél az addig második egység az élre állt és kicsit el is lépett a tavalyi győztes RSM-től. Az erősen szétszakadt élmezőnyben nagyon eltérő sebességgel haladtak – vagy éppen nem haladtak – a hajók, volt, amelyik 15-17 csomóval (27-30 kilométer/órával) repült, ugyanakkor nem messze tőle egy másik hajó alig mozgott.

Révfülöpig az első két csapat tekintélyes előnyt – nagyjából a Révfülöp-Badacsony távolságot – épített fel, amit folyamatosan tartani is tudtak. Közben e vezető kettős között szorosabb lett a helyzet, nem sokkal Balatonakali után az RSM utolérte a Fifty-Fiftyt, kialakult a páros meccs.

A mezőny közben tragikusan lassan haladt, délután 6 és 7 óra között újabb 8(!) hajó jutott túl a tihanyi szoroson. Tehát 10 óra alatt 24 hajó tudta teljesíteni a keleti medencei kört – ami a verseny teljes távjának nagyjából a harmada. A mezőny elsöprő többsége számára az idei Kékszalag bőven 24 óránál hosszabb megpróbáltatás lesz.

Az bő élmezőny odafelé és visszafelé is jellemzően az északi parthoz közelebb kereste a szelet és találta is, legalábbis inkább, mint a déli partnál. Az egyedüliként a déli parti visszautat választó Prevital ugyanis a keszthelyi jelet még ötödikként kerülte, Zánkánál pedig a 8. helyen vitorlázott.

A vezető páros a tihanyi szorosba szinte egyszerre érkezett be, a Fifty-Fifty az északi oldalán, az RSM pedig a déli oldalán – mindketten szélcsendben, az RSM sebessége volt nagyobb, de így is nagyon lassan haladt.

A befutó szakaszra fordulva kezdetben a Fifty volt előrébb, de az RSM elment mellette és Ó-Tihany magasságában már jelentősnek mondható előnnyel vitorlázott a címvédő csapat. A Fifty-Fiftynek az ezüst jutott. A harmadik helyért szoros verseny alakult ki a befutó előtt, amiből a tavalyelőtti győztes Racing Django jött ki a legjobban és megszerezte a bronzérmet.