A tragikus hírről Hölvényi György fideszes EP-képviselő számolt be a Facebook-oldalán: „Professzor Úr, kedves Gyuri! Köszönöm a hosszú beszélgetéseket. Isten áldjon, nyugodj békében!"

Schöpflin György öt nap múlva töltötte volna be a 83-at - írta a Magyar Hang. 1939. november 24-én született Budapesten, családjával 1950-ben hagyta el az országot. Nagy-Britanniába emigráltak, iskoláit is ott végezte. A glasgow-i egyetem jogi karán végzett, ezt követően tanult Bruges-ben, az Európa Főiskolán is.

A londoni Chatham House kutatóintézet munkatársaként dolgozott, 1967-1976 között a BBC újságírója volt. Számos egyetemen tanított, a Londoni Közgazdasági Egyetemen a kelet- és közép-európai politikatörténet professzora lett, később a Londoni Egyetem Szláv és Kelet-európai Tanulmányok Intézetében egyetemi tanár. Kutatta a nacionalizmust és a nemzeti kisebbségek kapcsolatrendszerét is.

A Fideszbe 2003-ban lépett be, ezt követően indult az európai parlamenti (EP) választáson, 2004-2019-ig volt EP-képviselő. Tagja volt az Orbán Viktor által indított Nemzeti Konzultációs Testületnek is.

Neves családból származott, apja Schöpflin Gyula író, Aldous Huxley és Virginia Woolf fordítója, míg nagyapja Schöpflin Aladár kritikus volt, aki nagy szerepet játszott többek közt Ady Endre és Móricz Zsigmond elismertetésében.