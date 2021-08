Idén júniusban a medián jövedelem bruttó 335 770 forintot tett ki a munkavállalók teljes körében, vagyis nagyjából másfél millió ember vitt haza legalább nettó 223 287 forintos jövedelmet, ugyanennyi munkavállaló pedig ennél kevesebb munkabérből gazdálkodhatott havonta. Az átlagkereset júniusban is magasabb volt, bruttó 436 343 forintot tett ki a magyar munkavállalók átlagos fizetése az öt főnél kisebb cégeket leszámítva, ami nettó 290 168 forintot tett ki.

Vagyis ismét jelentősen meghaladta az átlagos jövedelem a mediánkeresetet, ami az élet minden területén okozhat hátrányokat. A portál elemzésében azt vizsgálta meg, mennyivel kisebb hitelt lehet felvenni a kisebb medián kereset mellett.

QP | Quality Placement

A bankokat jogszabályi előírás kötelezi, hogy ne folyósítsanak túl nagy terhet jelentő hiteleket. A jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) alapján egy 200-300 ezer forintot kereső munkavállaló nem vehet fel olyan hitelt, amelynek törlesztője meghaladná a jövedelme felét, egyes esetekben pedig ennél is kisebb terhet vállalhat csak.

A többség nem vehet fel annyi hitelt

Vagyis például a medián jövedelem mellett egy fogyasztási hitel – ilyen egy személyi kölcsön is – törlesztőrészlete nem haladhatja meg a havi 111 644 forintot. Az átlagkeresetnél ezzel szemben magasabb törlesztést is be lehet vállalni, ebben az esetben 145 084 forint lehet a havonta hiteltörlesztésre fordított összeg.

Ez a feles szabály viszont csak a fogyasztási kölcsönöknél igaz, a lakáshiteleknél még ennél is szigorúbb feltételeknek kell megfelelni. Ha ugyanis a kamat nincs legalább tíz évre, vagy a teljes futamidőre rögzítve, csak a jövedelem kisebb százalékát lehet hiteltörlesztésre fordítani. Ha tíz évnél rövidebb a kamatfixálás, a jövedelem 35 százalékát lehet csak törlesztésre szánni, ha pedig még az 5 évet sem éri el, csupán a havi jövedelem negyedéig lehet eladósodni a törlesztőrészlet tekintetében.

A júniusi átlagbér mellett fel lehet venni egy tízmilliós személyi kölcsönt a Bank360 személyi kölcsön kalkulátora alapján, amely összeg jellemzően a legmagasabb személyi kölcsön, amit a bankok még kínálnak. 8 éves futamidő mellett így 138 788 forintot tesz ki a törlesztőrészlet jövedelemérkeztetés mellett, ami még alacsonyabb is, mint a jövedelem fele. A THM 8,05 százalék ebben az esetben, a teljes visszafizetendő pedig 13 423 648 forint.

A medián bér viszont már korlátot jelent, szintén 8 éves futamidővel számolva csupán 7,1 millió forintos hitelt lehet felvenni. A törlesztő ebben az esetben 111 530 forint, vagyis száz forint híján itt valóban a jövedelem felét tenné ki a havi törlesztő. A THM 11,9 százalék, összesen pedig 10 777 880 forintot kell visszafizetni.

Ennél magasabb személyi kölcsönt nem lehet bevállalni csak a medián bérből. A 8 éves futamidőt már a banki ajánlatok alapján nem lehet tovább növelni, hogy a hosszabb időszak miatt csökkenjen a havi törlesztőrészlet. A lehetőségeket ilyen jövedelem mellett csak adóstárs segítségével lehet szélesíteni, így ugyanis a társkereset is beleszámít a JTM-szabályba. Ezzel a megoldással azonban az adóstárs is felelősséget vállal a hitel visszafizetésére.

Mi lesz, ha elveszik a jövedelmem?

Egy hitel visszafizetését leginkább a stabil jövedelem tudja garantálni, így pedig a jövedelem elvesztése extrán fájdalmas lehet, ha a havi hitelt is fizetni kell. A biztonságos adósságtörlesztéshez érdemes lehet jövedelempótló biztosítást kötni, ami a munkaviszony elvesztése esetén is segítséget nyújt, és akár a havi törlesztőnél magasabb összeget is fizethet.