Másfél év alatt rendkívül fontossá vált az otthoni munkavégzés lehetősége nemcsak a munkáltatók, hanem a munkavállalók számára is. „Olyannyira átalakulóban van a régi rendszer, hogy egyes ágazatokban a legjobb munkatársakat csak akkor fogja tudni megtartani egy cég, ha biztosítja számukra a home office-t. Mindezt pedig a lehető legprofibb informatikai és digitális háttértámogatással teheti meg” – osztotta meg tapasztalatait Juhász Viktor, a felhőmegoldásokat szállító iSolutions Kft. ügyvezetője.

Amikor tavasszal újra beindult az élet az irodákban, rövid időn belül sok munkáltató szembesült azzal, hogy nem tudja a home office előtti mederben folytatni a működést. Vannak ugyan, akik szívesen kezdtek el újra bejárni dolgozni, de az elmúlt félév tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a munkavállalók hozzászoktak az otthoni munkavégzéshez, kialakítottak egy új ritmust. Digitálisan társalognak, ami különösen az introvertált embereknek kedvez, hiszen így ők jobban tudnak a munkára koncentrálni. Emellett költség- és időhatékonyabb is lehet az otthoni munka, hiszen nem kell költeni az utazásra, a munkaruhára, külön étkezésre, és a munkába járás ideje is megspórolható.

Ezért különösen nehéz helyzetbe azok a cégek kerülhetnek, akik görcsösen ragaszkodnak a személyes jelenléthez, miközben a legértékesebb munkavállalóik és szakembereik közül sokan szívesebben és hatékonyabban dolgoznak otthonról.

„Nagyon gyorsan eljöhet az az idő, hogy a legjobb dolgozóit azért veszíti el egy vállalkozás, mert nem veszi figyelembe az igényeit, nem biztosítja számára, hogy otthonról végezze el a munkát. Ezek a szakemberek könnyen találnak számukra kedvezőbb feltételeket kínáló munkahelyet. Be kell látni, hogy elérkeztünk abba a korba, amikor egy cég sikerét erősen befolyásolja, hogy engedett-e a home office és ha igen, az milyen háttérrel működik” – véli Juhász Viktor.

Mivel bármikor bekövetkezhet egy újabb lezárás, és az otthoni munkavégzésre való kötelező átállás, a legtöbb vállalkozás tisztában van vele, hogy ideje olyan informatikai és digitális hátteret kialakítani, ami megkönnyíti a szervezet életét. A valóságban azonban a munkáltatók többsége még mindig erősen tart a home office-tól. „Ennek több oka is van, de a legfőbb kifogások általában ezek: a vezetők kevésbé látják a folyamatokat, például azt, hogy hány órát dolgozik pontosan a munkavállaló.

Kép: Telenor Magyarország

Úgy érzik, kiengedik a kezükből a kontrollt, ha nincs közvetlen személyes napi kapcsolat a kollégával. Nem megfelelő az információáramlás, nincsenek meg azok a platformok digitálisan, ahol hatékonyan lehet kommunikálni. Illetve hiányzik a megfelelő szoftveres háttér, ami miatt sok a pontatlanság, a javítani való, és ez stresszhez vezet. Emellett sok vezető érzi úgy, hogy az ad-hoc feladatok kiosztása és végrehajtása jóval nehezebb home office esetében.”

A cégek legfőbb feladata a közeljövőben, hogy mindent meg kell majd tudni oldani digitálisan, amit eddig analóg módon tettek meg.

Hasonló eredményre jut a Telenor egy friss kutatása is, a válaszadók közel fele szerint a hibrid munkavégzés hatékonyabb, mint a kizárólag irodai munka. A számítógéppel dolgozók több mint háromnegyede a hibrid munkavégzés valamilyen formáját tartaná ideálisnak.

Kép: Telenor Magyarország

A kutatásban megkérdezettek valamivel több mint harmada legalább heti egy napot otthonról dolgozik jelenleg is, jelentős részük többet, mint a járványt megelőzően. 30 százalék a pandémia alatt folyamatosan bejárt dolgozni, és most is így tesz, 34 százalékuk pedig jelenleg nem otthonról végzi a munkát, de az elmúlt egy évben dolgozott otthonról. A számítógéppel dolgozók többsége (77 százalék) a hibrid munkavégzés valamilyen formáját tartja ideálisnak, a legtöbben hetente 2-3 napot töltenének munkahelyükön és otthon.

Kép: Telenor Magyarország

„A Telenornál korábban is volt lehetőség az otthoni munkavégzésre, de a járvány kezdetekor az elsők között álltunk át a teljes home office-ra – mondta Endrei-Kiss Judit, a Telenor Magyarország HR vezérigazgató-helyettese. Most azt látják, hogy a home office a hibrid munkavégzés formájában a jövőben is velük marad. Irodai dolgozóikkal 3 napot az irodából és 2 napot fixen otthonról dolgoznak.