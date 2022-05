Szijjártó Péter bejelentést tett, mégsem tragikus az orosz import leállítása

Magyarország Horvátországtól, az Adria kőolajvezetéken keresztül juthat kőolajhoz, ha a Barátság vezetéken nem érkezik olaj - ezt közölte Ursula von der Layen, az Európai Bizottság elnöke, és ezt jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki erről ma már meg is állapodott Zágrábban a horvát gazdasági miniszterrel. A horvátok készek kibővíteni a szállítási kapacitást Magyarország irányába, így az Adria vezetéken érkezhet kőolaj akár vészhelyzet estén, és hosszú távon is. Ma délután már a Mol Nyrt. tárgyal a részletekről.