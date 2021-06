Ivana Herceg kifejtette: a január 1-jétől június 28-ig tartó időszakban a 2020-as hasonló időszakhoz képest 90 százalékkal, 54 ezerre növekedett az adriai államba utazó magyarok száma. A vendégéjszakák száma ugyanakkor 105 százalékkal, 230 ezer éjszakára emelkedett ebben a csaknem 6 hónapban.

A magyarok által ebben az időszakban a leglátogatottabb települések közé tartozott Rovinj, Vir, Crikvenica, Opatija és Porec - jelezte a horvát idegenforgalmi szakember.

A tájékoztatón - amelyen részt vett Mladen Andrlic, Horvátország magyarországi nagykövete is - a turisztikai szakember kifejtette: a jelenlegi szabályok szerint a magyar állampolgárok közúton vagy vasúton minden korlátozás nélkül utazhatnak Horvátországba és a hazautazáshoz sincs szükség védettségi igazolványra. A repülőgéppel utazók azonban kivételnek számítanak, az ő utazásukhoz védettségi igazolvány, PCR-teszt vagy karanténkötelezettség társul.

A horvátországi tartózkodás idején nincs különbség a beoltott és a nem beoltott turisták között, így zárt térben mindenkinek kötelező a maszkviselés. A vendéglátóhelyek nyitva tartanak ugyan - kivéve az éjszakai klubokat -, de egyelőre korlátozásokkal, reggel 6 órától éjfélig - ismertette Ivana Herceg.

Hozzátette: jelenleg már nem kötelező, de a határátlépés meggyorsítása érdekében érdemes kitöltenie az utazóknak a magyar nyelven is elérhető horvát regisztrációs dokumentumot az entercroatia.mup.hr oldalon.

Kitért arra is, hogy az idei turisztikai szezonban újból lehet repülőgéppel és vonattal is Horvátországba utazni. A Ryanair Budapest és Zadar között júliustól októberig hetente kétszer közlekedtet járatokat, Budapest és Rijeka, illetve Split között pedig a cseh RegioJet vonata jár júliusban és augusztusban naponta, szeptemberben pedig hetente háromszor.

Ivana Herceg beszélt arról is, hogy a horvát turizmus, és ezzel a vendégek biztonsága érdekében számos intézkedést hoztak az elmúlt időszakban. Példaként említette, hogy áprilisban kezdték el - az egyik kiemelt csoportként - a turizmusban dolgozók oltási kampányát.

A korábbi közlés szerint 2020-ban több mint 220 ezer magyar vendég járt Horvátországban, 65 százalékkal kevesebb, mint a 2019-es rekordévben, amikor 644 ezer magyar pihent az adriai államban. Tavaly 1,3 millió éjszakát töltöttek magyar vendégek az országban, ez 60 százalékos csökkenést jelentett a tavalyelőtti, közel 3,3 millióhoz viszonyítva.