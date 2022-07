A Formula–1-es Magyar Nagydíj jogdíja csak 4 százalékkal nő idén, de mivel ezt dollárban adták meg, forintba átszámítva 38 százalékos az emelkedés. 2021-ben már elérte a magyarországi versenyt szervező cég összkiadása a 20 milliárd forintot, aminek a nagy részét az állam állja – áll a hvg.hu cikkében.

Az élő megállapodást 300 forintos dollárárfolyam mellett kötötték, ami most nagyjából 400.

A jogdíj a szerződés szerint 2021-ben 45 035 552 dollár volt, idén a 4 százalékos növekedéssel így 46 836 974 dollárról van szó. Csakhogy az árfolyamváltozás miatt tavaly nagyjából 13,5 milliárd forintot jelentett a jogdíj, idén 400-as dollárárfolyamnál 18,7 milliárd forintot. Tehát hiába szólt a szerződés 4 százalékos drágulásról dollárban, ugyanez forintba átszámolva már 38 százalékos áremelkedés.

Ha pusztán a Hungaroring Sport Zrt. céges beszámolóit nézzük, lehet Magyarországon nyereségesen F1-versenyt szervezni, az elmúlt években szinte mindig nyereséges lett a vállalat (2020 volt a kivétel, de az nem egy normális év volt). Viszont mivel egy állami vállalatról van szó, ezt nem intézhetjük el annyival, ahogy egy magáncég esetében tennénk, hogy megnézzük a beszámolót, és ha több a bevétel, mint a kiadás, akkor levonjuk a következtetést, hogy jó év volt – írja a lap.

A részletes adatokból már jól látszik, hogy az állam rengeteg pénzt tol be a szervezésbe. 2021-ben például a cég 6 milliárd forint árbevételt szerzett, míg az egyéb bevételek – ide könyvelik el az állami támogatásokat is – 15,3 milliárd forintot jelentett.

Ez nem csak a Formula–1 költsége és bevétele, ez a vállalat szervez más, a Hungaroringen rendezett versenyeket is, és a Red Bull Air Race itteni futamának felelősei is ők voltak, de a fő bevételi, és természetesen kiadási forrás az F1. A rendezés ára amúgy látványosan nőtt az elmúlt egy évtizedben. A szervező cég összes kiadása először 2012-ben érte el a 10 milliárd forintos határt. Három évvel később már 15 milliárdnál tartottak, a 2021-es beszámolójuk szerint pedig már megvolt a 20 milliárd is.