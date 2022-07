Szombat éjjel többnyire derült idő várható, de az ország keleti felén még lehetnek erősebben felhős körzetek, illetve időszakok, a záporok azonban ott is megszűnnek.

Vasárnap sok napsütésre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel. Általában száraz idő lesz. Legfeljebb egy-egy zápor, zivatar fordulhat elő. Az északnyugati szél éjszakára mindenütt mérséklődik, majd vasárnap helyenként megélénkül az északi szél. Erős vagy viharos lökés csak zivatar térségében lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 22 Celsius-fok között alakul, nyugaton mérhetik az alacsonyabb, keleten a magasabb értékeket.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 30 és 36 Celsius-fok között valószínű - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat nyomán az MTI.

Ez a helyzet Európában

A Kelet-európai-síkság felett anticiklon helyezkedik el, amelynek hatására arrafelé kevés a felhő, napos, száraz idő a jellemző.

Ugyancsak magasnyomás alakítja Nyugat-Európa és a mediterrán térség időjárását is, utóbbi helyen többfelé kánikulai meleg van.

A Norvég-tengertől a Baltikumon át a Kárpátokig hidegfront húzódik, amely mentén több a felhő, és záporok, zivatarok is kialakulnak. A front hőmérsékleti választóvonal is: attól keletre meleg légtömeg helyezkedik el a sarkkörtől hazánkon át egészen a Földközi-tengerig, ami miatt ezeken a helyeken jóval melegebb van a szokásosnál. A front mögött viszont hűvösebb légtömeg tört be Nyugat-Európába, a ciklon hátoldalán a Brit-szigeteken záporok is előfordulnak.

Szombaton elsősorban hazánk keleti területei fölé váltakozó nedvességtartalmú, labilis levegő érkezik, amely kedvező feltételeket teremt záporok, zivatarok kialakulásához, vasárnap azonban már az ország döntő részének időjárását száraz, meleg levegő alakítja.