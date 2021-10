Hétfőn indul az új szuper lakáshitel, amelynél akár nulla százalékos kamattal is felvehetnek a családok kölcsönt, de a maximális kamat sosem lesz magasabb 2,5 százalékosnál. Aki jogosult erre, annak vétek lenne nem élni a lehetőséggel még akkor sem, ha rendelkezik elegendő saját erővel az ingatlan kifizetéséhez, hiszen a megtakarítását ennél magasabb kamatozású állampapírba bármikor befektetheti.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési Hitelprogramja részeként indított NHP Zöld Otthon Program elsődleges célja a magas energiahatékonyságú ingatlanok iránti kereslet erősítése. Kínálat elvileg lesz, mivel 2022. június 30. napja utáni használatbavétel esetén már csak olyan épületek kaphatnak használatbavételi engedélyt, amelyek legalább BB minősítésűek (vagyis közel nulla energiaigényűek).

Csak új lakásra igényelhető

A hitelt kizárólag magánszemélyek igényelhetik, a futamideje 5-25 év, az igényelhető összeg pedig 4-70 millió forint. Az MNB nulla százalékos kamatú forrást biztosít a hitelező bankoknak, ennek keretösszege 200 milliárd forint, ezt a hitelintézetek hasonlóan a többi NHP-s konstrukcióhoz, maximum 2,5 százalékos kamattal adhatják tovább. A hitelt minden olyan magánszemély kérheti, aki legalább BB energetikai besorolású új lakást vásárol vagy épít, nem feltétele az igénylésnek sem a család, sem a gyerekvállalás.

Aki viszont gyereket is vállal, vagy vannak már gyerekei további kedvezményt kaphat. Ha ugyanis a zöld lakáshitelt a családok otthonteremtési kedvezményével (csok) kombinálják az igénylők, a kölcsön, vagy annak egy része kamatmentessé válhat. Két gyerek esetében maximum 10 millió, három vagy több gyereknél 15 millió forintig nulla százalékos kamattal igényelhető a kölcsön. Ha nagyobb a hitelösszeg, akkor a fennmaradó rész kamata maximum 2,5 százalékos lehet az NHP feltételeinek megfelelően.

Ha a házaspár megelőlegező csok-hitelt kért, és a gyerekvállalási célt időben nem teljesítette, vagy valamelyik másik feltételt megszegte, akkor a nulla százalékos csok-hitel 2,5 százalékos zöldhitellé alakul át. Ha a zöld feltételek nem teljesülnek, akkor piaci kamatozásúvá alakul át a hitel, bár ez utóbbi vélhetően ritkán történik majd meg, hiszen az ingatlanok energetikai besorolása utólag aligha változik már meg.

Rajtra készen állnak a bankok

Ennél olcsóbb lakáshitel nem volt még Magyarországon, érdeklődés is van már a konstrukcióra, és a bankok is úgy készülnek, hogy akár hétfőtől nyújtani tudják majd a kölcsönt. Az Erste Bank például napokon belül elindul az NHP Zöld Otthon Programmal. A bankfiókokban is jelentkeztek már érdeklődők, emellett az ügyfelek regisztrálhatnak az erre a célra létrehozott microsite-on is, ha ilyen kölcsönt szeretnének.

Az OTP is készen áll arra, hogy jövő héttől befogadja az ügyfelek Zöld Hitel igényeit. Most még nem látni, hogy mennyi zöld lakáshitelt lehet majd kihelyezni, de ügyfelek részéről már van érdeklődést az új termék iránt. Az, hogy a lakosság milyen arányban tud ebből a keretből hitelt felvenni, az attól is függ, hogy hányan fogják a Zöld lakás hitelt a Zöld csok-hitellel együtt igényelni - mondják a bank szakértői. Az UniCredit Bank is október eleji indulást tervez, de náluk még szerény az érdeklődés a konstrukció iránt.

Az ingatlanpiac a szűk keresztmetszet

A bankokon tehát nem múlik a program sikere, az ingatlanpiacon annál inkább. "Az ingatlanpiacon újonnan épülő ingatlanok energiahatékonysága egyre fontosabb, de az elmúlt néhány évet figyelembe véve még nagyon alacsony a legalább BB energetikai besorolású lakások aránya, ami egyik feltétele lesz a Zöld Otthon Programban igényelhető hitelnek" - hangsúlyozzák az OTP-nél.

"A piaci fogadtatásával kapcsolatosan arra számítunk, hogy termék iránti kereslet nem feltétlenül addicionális jelzáloghitel-igényként jelentkezik majd, hanem az új lakás vásárlására, építésére érkező finanszírozási igények egy része – ahol ez a feltételek miatt lehetséges – csoportosul majd át az új zöld termékbe" - mondják az UniCreditnél. Az olcsó forrás felhasználásának üteme jelentős mértékben függ majd attól, hogy mennyi olyan új ingatlan építése várható a piacon, ami megfelel a feltételeknek.

Mindenképp feltételezhető, hogy amelyik viszont megfelel majd a követelményeknek, arra biztosan ebben a konstrukcióban igényelnek majd hitelt az ügyfelek. 20-40 millió forint közötti átlagos hitelösszeggel számolva jelenleg 5-10 ezer között becsüljük azoknak az ügyfeleknek a számát, akik részt vehetnek a programban - tették hozzá az UniCredit szakértői.

Körülbelül 10 százalékos építésihitel-aránnyal kalkulálva, az idei havi átlagosan mintegy 100 milliárd forintos jelzáloghitel-volumenből 10 milliárdot vihet el a zöld lakáshitel, így ezzel kalkulálva a 200 milliárd nagyjából 1,5 évre lenne elegendő. Ha viszont meglódul az újlakás-építési arány, akkor ez az idő rövidülhet. Az Ersténél úgy vélekednek, hogy a rendelkezésre álló 200 milliárdot hitelkeret döntő részét jövőre helyezhetik ki a bankok, az októberben induló program keretösszege az MNB kalkulációi szerint is nagyjából egy évre lesz elegendő.