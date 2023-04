A kormány tavalyi laptop-programja viszont a választás óta áll, ugyanis 2022-ben saját forrásból elindították a programot, de az idén egyelőre hiába várják a diákok a notebookokat – írja a 24.hu.

Már a tavalyi választás előtt bejelentették, hogy 120 ezer laptopot elkezdtek kiszállítani a tanároknak és diákoknak a Klebelsberg Központ irányításával. A laptopok állami tulajdonban maradnak, a diákok és tanárok használatba kapják azokat, de a tervek szerint az érettségi után az akkori értékükön megvásárolhatják.

Kásler Miklós, az akkori emberi erőforrások minisztere a tervről annak idején elmondta, hogy a következő négy évben mintegy 200 milliárd forint értékben vásárol 565 ezer tanulói és 55 ezer tanári notebookot a köznevelés digitalizációjáért. Ezeket a Klebelsberg Központ be is szerezte és ki is osztotta, többször a fideszes képviselő-jelöltekkel közösen, akik így a kampánycélokat is kiszolgálták.

Mivel az RRF-megállapodás késleltetve született meg Magyarország és az Európai Bizottság között, a kormány saját forrásaiból indította el a tavalyi évben a projektet

– írta válaszában a Klebelsberg Központ.

Az ötödikeseknél elakadt a laptopok kiosztása

Eredetileg az uniós Helyreállítási Alap adná a forrást a laptopbeszerzésre, de a pénzek egyelőre nem érkeznek, amíg a kormánynak nem sikerül lezárnia a vitás kérdéseket az Európai Unióval.

A kormány ígérete szerint az eszközkiosztás 2022-ben folytatódott volna az 5. évfolyamon tanuló diákokkal, ez azonban elmaradt.

A Klebelsberg Központ hozzátette,

a nagy mennyiségű eszköz beszerzése időigényes, azonban továbbra is az a cél, hogy minden 5–12. évfolyamos tanuló néhány éven belül rendelkezzen saját használatra megfelelő digitális eszközzel.

A Belügyminisztérium (BM) köznevelésért felelős államtitkára, Maruzsa Zoltán szerint a modern oktatás egyik kulcskérdése a digitalizáció, a kormány által elfogadott, a 2021-2030. közötti időszakra vonatkozó köznevelési stratégia kiemelt célként kezeli ezt a területet. Legutóbb ennek fényében bejelentették, hogy a népszámlálóbiztosok által már nem használt 22 ezer táblagépet az iskoláknak adják.