Az alacsony pedagógusbérek miatti anyagi bizonytalanság és a központosított iskolarendszer is gátja annak, hogy a tanárok nyíltan hangot adjanak elégedetlenségüknek vagy radikálisabb eszközökkel, például sztrájkkal álljanak ki saját magukért - mondták a Népszavának a pedagógusok szakszervezeteinek képviselői.

A tanárok nagy része nincs megelégedve a körülményeivel. Sőt vannak, akiknek már a mindennapi megélhetés is nehézségekbe ütközik - mondta Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke. Az utóbbi időben két felmérés készült ezzel kapcsolatban. Az egyik szerint háromból két pedagógus szerint a megnövekedett munkaterhek és az ebből fakadó időhiány akadályozza a szakmai fejlődésüket, 17,2 százalékuk a pályaelhagyáson is gondolkodik. A másikból kiderül, hogy sok pedagógus - különösen a fiatalabbak, pályakezdők - lakhatási gondokkal küzd. Sokan 50 százalékkal is többet költenek lakhatásra.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője elmondta, hogy sok pedagógus fél véleményt nyilvánítani, főleg a kisebb településeken élők, ahol a mobilitás (például munkahelyváltás) lehetősége is alacsony. Úgy véli, a tankerületi rendszer is szájkosarat rakott sok pedagógusra; vannak, akik attól tartanak, ha nyíltan kritizálják a rendszert és emiatt hátrány éri őket, a tankerületben elintézik, hogy sehol máshol ne kaphassanak munkát.