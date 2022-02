Nagy változások történtek a jogosítvány megszerzésénél

Ma már akár félmillióba is kerülhet egy új jogosítvány. De nemcsak a vezetői engedély megszerzésének díja nőtt jelentősen, a vizsga letételéhez szükséges idő is. A hosszú várólisták miatt fél évvel számolhat az, aki nulláról kezdi, de gyorsított tanfolyam keretében is 2-3 hónapba telik, míg valaki levizsgázik - írja a Növekedés.hu.