Februártól így változik a törlesztőrészlet a lakáshiteleknél

Februártól tudja meg a legtöbb érintett lakáshiteles, hogy mennyit spórol havonta a június 30-ig élő kamatstoppal. A törlesztőrészlete ugyan most is nőhet, de ennek mértékét maximalizálták. Egy tízmilliós hitelnél tízezer forintot is eléri a havi megtakarítás - derül ki a Bank360.hu elemzéséből.