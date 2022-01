A családok költekezése - a háztartások fogyasztási célú kiadása - 2021-ben megközelíthette a 25 ezer milliárd forintot. Idén pedig túllépheti a 27 ezer milliárd forintot is –írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. Ennek legnagyobb szelete a boltos vásárlás, ahol az előbbi összeg több mint felének elköltése várható, 15 ezer milliárd forint környékén.

A családok egyébként a pénzük 80 százalékát elköltik. A családi költekezés 5 százalékos növekedése várható 2022-ben. Ez kiugró ütem, a későbbiekben éves szinten várható 3 százalékos bővüléshez képest, de a korábbiakhoz mérve is.

Most pedig ráadásul nem várt juttatások is érkeznek a családi kasszákba. Mindezek következtében ebben az évben a keresetek is jobban nőnek majd, várhatóan 10 százalék feletti ütemben - igaz, az utána következő esztendőkben már csak 7-8 százalék emelkedés várható. És ugyan kisebb lesz ugyan az infláció is, de a reáljövedelmek növekedése is, ami 2022-ben 5 százalék környékén lehet majd.

A pénztárcákat vastagító juttatások egy része egyszeri alkalomhoz kötődik, ráadásul egy időben, február hónapban.

A legnagyobb tétel a gyermekes családok szja visszatérítése, ami 600 milliárd forint.

További egyszeri javadalmazás a 13. havi nyugdíj. Eredetileg 2022-ben csak a második heti rész kifizetése szerepelt a tervekben, ami félhavi nyugdíjat jelent, most ennek a duplája jön. A teljes 13. havi nyugdíj 360 milliárd forint, ebből a korábban nem várt összeg ennek a fele, 180 milliárd.

És van még néhány kisebb tétel is, például a "fegyverpénz". A 25 év alattiak szja mentessége 140 milliárdot hoz 2022-ben a konyhájukra, persze csak havi részletekben. A minimálbérek 20 százalékos emelése pedig 325 milliárd forintot jelent (nettóban).

A keresetek pedig az előrejelzések szerint összességében 10 százalékkal emelkedhetnek 2022-ben, azzal, hogy egyes területeken a kormány bejelentett nagyobb, 20 százalékos emeléseket is, a költségvetésből fizetett bérek esetében.

2022-ben 5 százalék körüli inflációval lehet jelenleg számolni. Ez az év első felében nagyobb, második felében kisebb ütemet jelenthet. Drágulnak a hitelek a kamatok emelése miatt, ami fékezheti a lakás, vagy a többi hitel igénybevételével tervezhető vásárlásokat. A vaskosabb árcédula mellett azért ez is egy fék a családi költekezésben.

Persze a megnövekedett elkölthető pénzekből a költségvetés is megkapja a maga jussát, döntő részben az áfa révén, ami nem kevés, 27 százalék, kivéve egyes alapvető élelmiszereket, szolgáltatásokat. Tehát például az ezerkétszáz milliárdnyi nem várt juttatásból kábé 200 milliárdot el is könyvelhet bevételként.