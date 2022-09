A Magyar Orvosi Kamara (MOK) úgy tudja, már októberben a kormány elé kerülhet az egészségügyi rendszer jelentős átalakításának terve, ám ezzel kapcsolatban még nem kezdődött szakmai egyeztetés - írja a Szabad Európa. Takács Péter egészségügyi államtitkár azt ígérte a kamarának, hogy megismerhetik az átalakítás terveit, szakmai vita lesz róla.

A terveket augusztusra ígérték, ám eddig nem érkeztek meg – mondta Svéd Tamás, a MOK titkára a hírportálnak. Az érdemi véleményezéshez időben kellene megismerni a javaslatokat, ennek most lenne itt az ideje, őszintén remélik, hogy megtörténik.

Vészhelyzet van



Azt is remélik, hogy jelentős átalakítás kezdődik az egészségügyben, mert most már a kormány is belátja, hogy a be nem avatkozásnak nagyobb a politikai kockázata, mint a beavatkozásnak.

Az egészségügy összeomlása nem egy konkrét időpont, egy egyik pillanatról a másikra bekövetkező esemény, hanem a szolgáltatások színvonalának drasztikus csökkenése, nehézkesebb elérhetősége – magyarázta Svéd Tamás. Amikor a betegek késve jutnak ellátáshoz, emiatt állapotuk jelentősen romlik, adott esetben pedig emberek halnak meg az ellátás késlekedése miatt olyan betegségekben, amelyek egyébként gyógyíthatók egy hatékonyan működő egészségügyi rendszerben.

"Ez bizonyos szempontból ebben a pillanatban is így van. Emberek halnak meg, akiket egyébként megmenthettünk volna. A megelőzhető halálok miatti halálozási statisztikákban Magyarország sajnos kifejezetten rosszul teljesít" - fogalmazott a MOK titkára.