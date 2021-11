A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálatain 2021. november 15-étől kötelező a maszkviselés személyes ügyintézés esetén - közölte a hatóság az MTI-vel. A NAV szerint érdemes az ügyfélszolgálatok felkeresése helyett a NAV online szolgáltatásait használni.

Már jó ideje, csaknem minden ügy online is intézhető. Magánszemélyeknek mindössze KAÜ-azonosításra van szükségük. Példaként említik, hogy az online nyomtatványkitöltő alkalmazással a magánszemélyek - többek között - beadhatják a VISSZADO-nyilatkozatot is. A vállalkozások az eBEV-en keresztül küldhetik be adóbevallásukat.

A NAV szerint számos adóügy intézhető egyszerűen, egy telefonhívással is, ehhez mindössze ügyfélazonosító-szám (PIN-kód) vagy részleges kódú telefonos azonosítás szükséges, ami legegyszerűbben ügyfélkapun igényelhető a NAV-tól a TEL nyomtatványon.

Kötelező a maszkviselés a kormányablakokban

A Miniszterelnökség szintén november 15-től, hétfőtől tette kötelező a maszkviselést a kormányablakokban és a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon az ügyfeleknek és ügyintézőknek egyaránt - közölték pénteken az MTI-vel. Az intézkedés célja az emberek egészségének megóvása és a koronavírus terjedésének csökkentése - írta a Miniszterelnökség.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely korábban azt jelentette be, hogy a kormány november 1-jétől csak a tömegközlekedési járműveken teszi kötelezővé - miután ezt önkormányzatok is kérték - a védőmaszk viselését, közterületeken és más zárt terekben nem tartották szükségesnek.

Senkit nem beszél le a maszkviselésről Gulyás

Gulyás Gergely - aki három védőoltás után fertőződött meg koronavírussal - a múlt heti kormányinfón azt mondta, hogy van fegyver a vírus ellen: a vakcina, és mindenkit a harmadik oltás felvételére buzdított. "Aki három oltást megkapott, annak a kockázat minimális", de senkit nem beszélne le a maszkviselésről, mindenki el tudja dönteni, akarja-e hordani, vagy nem - mondta kérdésre válaszolva a miniszter a Puskás arénában megrendezendő labdarúgó világbajnoki selejtező járványügyi kockázatáról.

Az egyetemek is sorra lépnek

Több egyetem tette már kötelezővé az orrot-szájat eltakaró maszkot, a múlt héten a Magyar Rektori Konferencia elnöksége is kiadta a közleményét, amelyben - a jelenléti oktatás folytatása mellett - a távolságtartás és kötelező maszkhasználat előírását javasolta a felsőoktatási intézményeknek.

A rektori konferencia ezen kívül minden felsőoktatási hallgatónak, oktatónak, kutatónak és munkavállalónak javasolja a koronavírus elleni harmadik oltás felvételét is.

Az egészségügyi intézményekben már jó ideje kötelező a védőmaszk viselése.