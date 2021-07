Amit most látunk, teljesen illik a járványokról alkotott tudásunkba. Ez a vírus azért különleges, mert az emberiség nagy része még most sem immunizált ellene, mert vagy nem találkozott ezzel a vírussal vagy nincs vakcinázva ellene, tehát fogékony rá. Ezért van most nyáron is járványhullám – mondta Kemenesi Gábor.

"A világ döntő többsége még a közelébe se került a normális átoltottsági szintnek, az emberek jó része még nem fertőződött át, szóval bőven van még mozgástere a vírusnak, és ez az, ami kibillentheti a szezonalitást" – mondta a szakember.

"Fölösleges arra várni, hogy eltűnik, előbb-utóbb mindenkit megtalál ez a vírus"- mondta.

A legokosabb, amit tehetünk, hogy minél hamarabb vakcina által immunizálódunk a vírusra" – mondta, és hozzátette, az oltatlan régiók a melegágyai az új vírusmutánsoknak. "A delta variáns Indiából indult, az aktív terjedési gócokban, ahol nagyon terjed a vírus, nagyon nagy a statisztikai az esélye annak, hogy létrejön egy, a vírus számára jobb tulajdonságokkal bíró újabb variáns" – magyarázta a virológus.

A kérdésre, hogy a delta mikor érhet Magyarországra, azt felelte, hogy jó eséllyel már itt van. "Az, hogy mikor éri el a kimutatásához szükséges kritikus tömeget a vírus jelenléte, mikor okoz a járványügyi adatokban is a látványos emelkedést, ez kérdés, de egyre valószínűbb, hogy ez akár már a nyáron is bekövetkezhet. Látjuk Nyugat-Európában, hogy ívelnek fölfele a görbék, miért maradnánk mi ki ebből, amikor az előtte lévő járványhullámokat is pontosan ugyanígy elszenvedtünk. Most is erre számítunk, és egyre több jel utal arra, hogy ez akár már a nyáron bekövetkezhet" – figyelmeztetett Kemenesi Gábor.

Szerinte jó eséllyel visszatér az az idő, amikor maszkot kell hordanunk, amikor távolságot kell tartanunk, mert oda kell figyelnünk azon embertársainkra, akik nem veszik fel a vakcinát és megpróbálják "kibekkelni" ezt az időszakot.