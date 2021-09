Most már könnyen hozzáférhetőek a jó szűrési kapacitással is rendelkező FFP vagy KN95 maszkok – ezekkel a szövetmaszkoknál már megszokott „kevésbé adjuk át másoknak” hatást is elérjük, ráadásként minket is jól véd az aeroszolok ellen . (Fontos: jól illeszkedjen az arcunkra).

Fontos, hogy a kilégzőszelepes bár kényelmesebb, mégis a saját fertőzésünk esetén nem fogja fel a belőlünk kijutó vírusokat – a WHO sem ajánlja járványhelyzetben - számolt be Kemenesi Gábor virológus a Facebookon.

A maszkviselést jól és jókor kell bevezetni. A maszkviseléssel kevésbé hagyjuk szaladni a vírust, kevesebb embert ér el, kevésbé telnek a kórházak és esnek ki munkaképes emberek a gazdaság motorjából.

A maszkviselés visszaszorítja a fertőzések számát és a delta ellen is működik. Teljesen mindegy, hogy milyen variáns, fizikai értelemben véve (a maszkok fizikai védelmet nyújtanak) ugyanazt a felépítésű/méretű és ugyanazzal az aeroszollal vagy cseppfertőzéssel terjedő vírust védjük ki. A dózis az egyetlen mutató ami változott a delta-variáns esetében (több vírust ürítünk), ám a megfelelően viselt maszknak ez sem lehet akadály - írta a szakember.

