Egy nap alatt 11 289 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 998 488 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az utóbbi 24 órában elhunyt 135 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 32 780 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 837 584 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 128 124 főre emelkedett.

Jelenleg 6122 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 613-an vannak lélegeztetőgépen - olvashatók a friss számok a kormányzati honlapon.

Újabb fontos szintet léptünk át



A tájékoztatásból kiderül, hogy egy nap alatt 51,9 ezer új tesztet végeztek - ezzel újabb határt lépett át a tesztek száma és immár meghaladta a 8 milliót.

A szerdán publikált számok alapján a laboratóriumi vizsgálatok elkeserítően magas aránya, 21,74 százaléka bizonyult pozitívnak - ez a korábbi napokénál is magasabb érték.

A pozitivitási arány jelenleg már jóval nagyobb a WHO ajánlásánál, amely szerint az 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány érdemben magasabb a WHO által maximális határként megszabott 12 százalékos értéknél is.)

Nem nőtt az oltási kedv



A beoltottak száma 6 017 807 fő, közülük 5 788 775 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 765 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

Az utóbbi egy napban csupán 4,8 ezer embert oltottak be az első oltással, ez az előző napokéhoz hasonlóan alacsony érték. Az összes, Magyarországon eddig beadott koronavírus elleni oltás száma pedig immár meghaladja 11,8 milliót.

Lassan, de beindulnak a szigorítások



A koronavírus-járvány negyedik hullámának megfékezése érdekében szombattól visszatér az év első felében már megszokott maszkviselés a zárt helységekben és az egészségügyi dolgozók számára kötelező a megerősítő harmadik oltás felvétele.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban ismét az oltás felvételére kérte az oltatlanokat: „nyakig vagyunk a negyedik hullámban, mindenki el fogja kapni a vírust, de nem mindegy, hogy milyen következményei lesznek. Akik nincsenek beoltva, azok életveszélyben vannak” - mondta.

Megjelentek a legújabb védelmi intézkedésekről szóló jogszabályok. Az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett szombattól ismét maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken.

A beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint a vendéglátó üzletekben pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat. A bölcsődékben, az óvodákban, az iskolákban az igazgatók és a felsőoktatási intézményekben a rektorok, az egyéb munkahelyeken a munkáltatók határozhatják meg a maszkviselés szabályait. Az egészségügyi dolgozók és a betegek védelme, valamint betegellátás zavartalansága érdekében az egészségügyi dolgozók számára kötelező a megerősítő harmadik oltás felvétele december 10-ig, ha előző oltásuk óta már 180 nap eltelt.

A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében Oltási akcióhét lesz november 22-28. között, a kórházi oltópontokra akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet menni oltásra.