Kemenesi Gábor elmondta, meddig tart a járvány és miért hordjunk maszkot

Van még kit megvédenünk a kórházba kerüléstől, ezért az amerikai és európai járványügyi hatóság is javasolja a vakcinákon túl, továbbra is a távolságtartás-maszk-légzési/kézhigiénia hármasának alkalmazását - hívja fel a figyelmet Facebook-oldalán Kemenesi Gábor virológus. Kemenesi maga is hord maszkot és mást is erre buzdít.