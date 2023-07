A Somogy megyei Krisna-völgy kitűnő esettanulmány arra, hogy mennyiben lehetséges a 21. században kivonulni a fogyasztói kapitalizmus rendszeréből társadalmi értelemben, gazdaságilag, energetikailag, vagy akár lelkileg. A lehetőségek mértékét vitatja meg Pogátsa Zoltán közgazdász a helyszínen Csétanyja Dásszal (azaz Karády Csabával) a Pogi Podcast legújabb adásában. (Az előző podcast részről itt írtunk.)

Krisna-völgy egy ökoközösség, amely a kezdetektől az önfenntartást tűzte ki céljául. A 266 hektáros terület nem része az országos áramhálózatnak. A völgyben élők házaiban és az irodákban szükséges áramot napelemek és szélmalmok állítják elő.

„A közösség vízellátását a házak melletti kutak, valamint egy közös, 330 méter mély kút adják. A szennyvíz feldolgozása pedig egy zéró-kemikália, zéró energia nád-ágy zónarendszerrel történik. A háztartások mosási technológiái környezetbarát, „zöld” mosószereken alapulnak, mint például az ecet és a mosószóda”

– olvasható a Krisna-völgy hivatalos honlapján.

A közösség számára a zöldségeket és a gyümölcsöket pedig biokertje biztosít. A termelés mellett a raktározás is megoldott egy 150 négyzetméteres pincének köszönhetően – ez a téli hónapok miatt különösen fontos, hiszen ekkor is az önfenntartás a közösség központi elve.

Mezőgazdaság terén kifejezetten sikeresek vagyunk, gazdálkodás tekintetében Krisna-völgy teljesen önellátó. Rá kellett azonban döbbennünk, hogy nem minden szempontból tudjuk tartani magunkat ehhez az elvünkhöz

– mondta Csétanyja Dász.

Elárulta, volt szövőszékük korábban is, hogy maguknak gyártsák a ruhát, de valójában csak most indult el valami ezen a vonalon is. Egy házaspár kendert vet náluk, és ők már csak a saját maguk gyártotta ruhát használják. Attól azonban még messze vannak, hogy ez az egész közösségre igaz legyen.

Hozzátette, a vízhez való hozzáférésüket sem bízzák a véletlenre, behúzták a területre a vizet, ha szükség lenne rá, hozzáférnek a közműszolgáltatáshoz. Ezen kívül az önállóságuk csorbát szenved az edénykészítés és a fémművesség terén is.

Bele kellett törődnie a Krisna-völgyben lakó közösségnek, hogy

nem tud minden területen önellátó lenni. Faluközösségek hálózata kell ahhoz, hogy létrejöhessen egy önellátó társadalom

– fogalmazott.