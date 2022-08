Júliusban sem tudott semmi gátat vetni a drágulásnak

Éves szinten és hónapról hónapra nézve is fájdalmas emelkedés van az árakban. A drágulás hatását azok kerülhetik csak el, akik nem fogyasztanak élelmiszert: kirívó emelkedésről számolt be ezúttal is több fontos termékkategóriában a KSH.