Itt a verdikt: túlszáguldotta a várakozásokat a magyar gazdaság

A 2020-as válságévet követően tavaly rekordtempóra kapcsolt a magyar gazdaság, ami az amúgy is kedvező prognózisokat is felülmúlta. Az előjelek kedvezőek voltak, most azt is elárulta a statisztikai hivatal, mekkora volt a bővülés üteme.