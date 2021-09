A legutóbbi három év első feel jellemzően a járványos hónapokról szóltak a boltos világban (is), 2021-ben, de előtte 2020-ban is (márciustól, spájzolásokkal, korlátozásokkal, majd kétszer is boltzárakkal körítve).

Bár valamelyest javult a piac, egyes területek a legutóbbi hónapokban már elérik a járvány előtti szintet, azért a korábbi veszteségeket is le kellene dolgozni, azokat azonban a boltosok számottevő része görgeti maga előtt.

A legjellemzőbb áruterületeken ki is rajzolódik, hol voltak bukások. Az egyik piac, amit nem tépázott meg a járvány, a lakáshoz való tartozékok, felszerelések vásárlása - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. Talán szokatlan lehet, de a vásárlók összelapátoltak mindent az építéshez, felújításhoz szükséges áruktól kezdve a stelázsi, hokedli cseréjén keresztül.

A járvány elején a spájzoláshoz hűtő, kenyérsütő is kellett, de a különféle támogatások révén gyarapodott a lakásfelújítás, lakásépítés terén is a boltos vásárlás. Fél év alatt 850 milliárdot el is költöttek minderre.

Lakberendezési piac 2019 2020 2021 bútor 138 150 171 elektromos háztartási gép 85 93 105 háztartási cikk 54 55 64 építőanyag 332 296 335 barkács 134 157 175 Forrás: KSH, első félév, milliárd forint, folyó ár, elektromos háztartási gép: tartós és kis együtt

Hát a ruházati piac viszont még egyáltalán még nem tért magához. Két év alatt ruhából 33, cipőből 11, second hand termékekből pedig 5 milliárd forint értékűvel kevesebb fogyott. A home office, a digitális tanrend és a bezártság viszont megtette a magáét a kütyük piacán.

A boltos világ legnagyobb szelete a napi cikkek piaca, 2021 első félévében el is költöttek a magyar fogyasztók élelmiszer féleségekre 2160 milliárd forintot - 2019 első felében ennek értéke 1890 milliárd volt -, amiben persze volt jó adag drágulás is. Sűrűn vásároltak a további különféle napi cikkeket árusító boltokban is, ahol a gyógyszerek, továbbá a tisztítószerek piaca nőtt, a testápolás, kozmetika eladás viszont nagyságrendjét tekintve alig. Valamelyest át is rendeződött beszerzések szerkezete, hiszen a home office-ban kevesebb kozmetika, de több testápolási cikk fogyott.