Az elmúlt időszakban jelentősen megváltoztak a vásárlók elvárásai: a fogyasztói igények között előtérbe kerültek az alacsony árak és az akciók. Nemcsak a kedvezmények és az olcsó termékek iránt nőtt meg az igény, de egyre többen vannak azok, akik a fenntarthatóbb, digitális megoldásokat is előnyben részesítik, már a bevásárlás során is.

Ezekre az átalakult fogyasztói elvárásokra reagált a Lidl új mobilapplikációjával, a Lidl Plus alkalmazással. A vásárlók harmada már tudatosan, a telefonos applikáció adta lehetőségeket kihasználva indul bevásárolni. Kipróbáltuk és bevált: valóban sokat spórolhatunk, és még nyerhetünk is.

Egy rövid feladtunk van az első bevásárlás előtt

Már a tervezett bevásárlást megelőzően, otthon érdemes letölteni a Lidl Plus applikációt. Nem kell az indulás előtt órákkal nekiállnunk a folyamatnak, mivel az alkalmazást percek alatt be tudjuk állítani.

Egy rövid regisztrációt követően létrehozható a személyes Lidl fiók. Ehhez néhány személyes adatunkat, vagyis

a nevünket,

az e-mail címünket,

egy általunk kiválasztott jelszót,

a születési dátumunkat

és a lakcímünket kell csak megadnunk.

Végezetül az e-mail címünkre érkező levélben meg kell erősítenünk a regisztrációt, és gyakorlatilag létre is hoztuk egyedi Lidl fiókunkat.

Érdemes már a fiók létrehozását követően kiválasztanunk azt a Lidl áruházat, ahova rendszeresen járunk vásárolni. Ez azért fontos, mert több áruház is egyedi kedvezményeket kínál.

Csak pár perc az egyedi kedvezményekért

Érdemes még néhány percet rászánnunk az alkalmazás finomhangolására és a „Rólam” elnevezésű beállításokban válaszolni egy-két háztartásra, bevásárlási szokásokra, a táplálkozásra és az életmódra vonatkozó kérdésre.

Ezzel gyakorlatilag teljesen az egyéni szokásokra szabhatjuk az akciós újságon felül felajánlott kedvezményeket.

Egyszerű használat, mindig kéznél lévő kuponfüzet

A bejelentkezést követően már a kezdőlapon láthatjuk, hol tartunk a Kupon Plus kedvezményekhez szükséges költésekben. Ezt egy csík szemlélteti, amelyen fel vannak tüntetve azok az összegek, melyek elköltése esetén ajándékokhoz juthatunk.

Januárban ha például 25 ezer forint értékben költünk, akkor egy 1,5 literes üdítőitalt, vagy egy 95 grammos nosztalgia kiflit kapunk ajándékba. További ingyenes termékeket kapunk 50 ezer, illetve 70 ezer forint elköltését követően. A legtöbb kedvezmény akkor jár, ha elértük a 100 ezer forintot: 5 százalék számlavégi kedvezményt érvényesíthetünk fizetéskor. Fontos, hogy ezeket az összegeket nem egyszerre kell elkölteni, hanem a költést jelző sáv fölött megjelölt időszak alatt.

Egy helyen tekinthető át az összes extra kedvezmény

A kezdőlapon lentebb görgetve találjuk a kuponokat, illetve ezeket külön fülön is elérhetjük.

Ezek a kuponok az akciós újságban található kedvezményeken felül nyújtanak további megtakarítási lehetőséget a vásárlóknak.

A kuponokon fel van tüntetve az eredeti ár, az akciós ár, az elérhető kedvezmény mértéke, a kedvezmény feltétele, – például a második termék árából érvényesíthető, vagy öt termék vásárlása esetén a hatodik ajándék – valamint a kupon érvényessége.

Fontos, hogy a kiválasztott kedvezményt aktiválni kell, ez feltétele annak, hogy fizetéskor valóban le legyen vonva a kedvezmény.

A kuponra kattintva további információkat láthatunk az akcióról és a termékről egyaránt. Fontos, hogy a bővebb információk között érhető el a termék kódja is, amely segítségünkre van abban, hogy az áruházban könnyen és gyorsan megtaláljuk a kiválasztott árucikket.

Nem marad többé otthon a Lidl kártya

Szintén a „Kuponok” elnevezésű fülnél található a Lidl Plus kártyánk. A digitális vásárlói kártya így mindig velünk van: ráklikkelve egy QR kódot láthatunk, valamint a nevünket és a kártya számát. Itt látható az is, hány kupont aktiváltunk. A kedvezmény a QR kód beolvasásával érvényesíthető, amelyre egyaránt lehetőségünk van a hagyományos és az önkiszolgáló kasszáknál is.

A vásárlás, így a kedvezmények érvényesítése is ellenőrizhető a „Továbbiak” fülre kattintva a digitális nyugták menüpontban.

Most sorsjegyen nyerhetnek a legszerencsésebbek

A vásárlást követően – szintén az applikációban – kaparós sorsjegyen tehetjük próbára a szerencsénket. A fizetést követően egy kis idő múlva jelenik meg a kaparós nyereménykártya a főoldalon, de a jobb felső kis csengő ikon is jelzi, hogy üzenet érkezett, erre kattintva is megtaláljuk a kaparós nyereménykártyát. Ezt meghatározott ideig lehet felhasználni.

A bevásárlás tervezésében is segíti a Lidl Plus applikáció Kép: Lidl Magyarország

A legszerencsésebbek a következő vásárlás alkalmával beváltható ajándék terméket vagy kedvezményre jogosító kupont nyerhetnek.

A hagyományos újságról sem kell lemondanunk

Az telefonos applikációban – külön fülön – megtalálhatjuk a hagyományos akciós újság digitalizált változatát is, kibővített tartalommal és plusz akcióval lapozható formában.

A Lidl ugyanakkor gondolt azokra is, akik ragaszkodnak a hagyományos nyomtatott újsághoz, és szívesen karikázgatják be azokat a termékeket, amelyeket kinéztek maguknak az aktuális kínálatból, ezért számukra továbbra is elérhető a nyomtatott szórólap, de azt már nem a postaládákban, hanem az áruházakban találják meg.

Az applikációban a Lidl partnerek kedvezményei is megtalálhatóak. Egyebek mellett február végéig ingyenes látásvizsgálaton is részt tudunk venni az applikációban található kód felhasználásával.

Mindenről időben értesülhetnek a vásárlók

A Lidl Plus applikáció előnye, hogy az értesítések engedélyezése esetén gyakorlatilag minden fontos tudnivalóról jelzést küld a telefonunk. Ezek közé tartozik, ha új kuponok válnak elérhetővé, vagy egyedi akciókban, nyereményjátékokban részesülünk.

Az applikációban ráadásul minden fontos információt megtalálunk, legyen szó az általános tudnivalókról, az üzletek nyitvatartási idejéről, vagy a kedvenc üzletünket érintő változásokról.

Igazodva a vevők átalakuló igényeihez

A Lidl Plus mobilapplikáció könnyen kezelhető, felhasználóbarát felülete segítségével az idősebbek is könnyedén hozzá tudnak férni a kedvezményekhez.

A tudatos vásárlók egy kisebb bevásárlás során is több száz forintot spórolhatnak, míg a nagybevásárlások alatt több ezer forint megtakarításra tehetnek szert.

Az alkalmazás nemcsak a vevők árérzékenységére reagál, hanem arra a fogyasztói elvárásra is, hogy minél kisebb környezetterheléssel, vagyis papírfelhasználással, a digitális világ adta lehetőségek maximális kihasználásával, mégis egyszerűen értesüljenek minden akcióról és a kedvenc áruházukat érintő tudnivalókról.

Ma már a legfontosabb tényező a bevásárlás során, hogy mennyibe kerülnek a termékek és milyen akciókkal csökkenthetők a kiadások. Egyre több vásárlónak fontos, hogy a digitális csatornákon, vagyis a közösségi oldalakon, applikáción keresztül előre megtervezhessék a bevásárlást.

A cikk a Lidl Magyarország támogatásával jött létre.