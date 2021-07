"Litvánia most ugyanazzal a rendkívüli kihívással szembesül, amellyel Magyarország szembesült 2015-ben, amikor déli határainál illegális bevándorlók százezrei sértették meg a határunkat és ezáltal szuverenitásunkat is" - szögezte le Szijjártó Péter az MTI szerint. A miniszter felhívta a figyelmet az illegális bevándorlással járó új veszélyre, a koronavírus terjedésére is.

Utalt a Fehéroroszországból elindult, Litvánia felé irányuló komoly migrációs folyamatra, kiemelve, hogy Litvániának Fehéroroszországgal 680 kilométeres határa van. Elmondta, hogy idén mostanáig 1400 migráns lépte át ezt a határt illegálisan, míg a tavalyi év azonos időszakában ez a szám csak 70 volt. Hozzátette: Vilnius szerint egyértelmű a fehérorosz állam részvétele ebben a folyamatban.

Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy néhány éve Magyarország is szembesült ilyen migrációs kihívással, Budapest pedig ekkor rendkívüli európai támadások közepette világossá tette, hogy Magyarország területére csak a nemzetközi és a magyar szabályoknak megfelelően lehet bejutni.

"Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy kizárólag mi dönthetjük el, ki jön be Magyarországra és kivel vagyunk hajlandóak együtt élni" - szögezte le a miniszter. Szijjártó Péter kiemelte: Magyarország ezen a kihíváson úgy tudott úrrá lenni, hogy kerítést épített a határán.

"Egy ilyen hosszú határ, mint Magyarország déli határa vagy a litván-fehérorosz határ nem védhető kizárólag emberi erőforrásokkal. Fizikai akadályokra van szükség, a legjobb megoldás pedig a kerítés" - fogalmazott.

Úgy vélte továbbá, hogy ha Magyarország a kerítést 2015-ben nem építette volna meg, akkor Európába sok százezerrel vagy millióval több illegális bevándorló érkezett volna, és ma Magyarország is minden bizonnyal másképp nézne ki.

"A kerítés felépítése tehát helyes döntés volt, mert Magyarországot meg tudtuk őrizni olyannak, amilyennek látni szeretnénk" - mondta Szijjártó Péter. "Ragaszkodunk a kultúránkhoz, a vallásunkhoz, a történelmi örökségünkhöz, és nem akarjuk, hogy ezt bárki megváltoztassa" - tette hozzá.