Duplájára nőtt tavaly a Doktor24 árbevétele, a 2021-es 6 milliárd forint után 2022-ben 12 milliárd forint volt – közölte a magánegészségügyi szolgáltató az MTI-vel.

Lancz Róbert, a Doktor24 vezérigazgatója elmondta, hogy

az idei tervekben további, legalább 30 százalékos növekedés szerepel.

A Doktor24-nél dolgozó orvosok és szakdolgozók száma mára elérte az 1000-et, az ellátott betegek száma csoportszinten az elmúlt két évben megduplázódott, a műtétek száma megháromszorozódott, évi 3000-ről közel 10 ezerre nőtt.

A társaság az elmúlt két évben aktívan terjeszkedett vidéken is, a további tervek között újabb fejlesztések is szerepelnek, cél az országos lefedettség elérése.

Lancz Róbert kitért arra, hogy a cégcsoport az utóbbi három évben 10 milliárd forintot fordított akvizíciókra és a szolgáltatások bővítésére.

Az évente Magyarországon dinamikusan, akár 20 százalékkal is bővülő magánegészségügyi piacon 7-8 nagyobb cég működik;

a legnagyobb magánszolgáltatók szakmai szövetsége, a Primus Egyesület becslése szerint a piac mérete 600 milliárd forint körüli. Míg korábban a magánszolgáltatások elsősorban a prevenciós, diagnosztikai és a járóbeteg szolgáltatások területén működtek, addig ma már a legnagyobbak műtőkkel, kórházi osztályokkal is rendelkeznek. A Doktor24 például 2021-ben avatta fel több mint 3 milliárd forintos befektetéssel létrehozott budai központi kórházát, a Multiklinikát, 4 műtővel és 35 kórházi ággyal. A beruházást döntően saját forrásból finanszírozták, emellett 278 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaptak. A Multiklinika az idén intenzív osztállyal bővült, amely komplex sebészeti ellátásokra is engedélyt kapott.

Lancz Róbert kitért arra, hogy

az Ipsos tavaly év végi kutatása szerint a magyarok 83 százaléka vett már igénybe magánegészségügyi szolgáltatást,

az EY egyik friss tanulmánya pedig megállapította, hogy a fiatalok használják leggyakrabban ezt az ellátási formát.