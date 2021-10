A törlesztési moratórium jelenlegi formájában október 31-ig folytatódik, ezután 2022. június 30-ig módosult jogosultsági feltételekkel, a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott rászorultsági alapon lesz elérhető. Akik november 1. után is élni kívánnak a fizetési haladék lehetőségével, a szabályozás értelmében 2021. október 1. és október 31. között külön nyilatkozatot kell tenniük. A kormányrendelet szerint a 2021. november 1-től folytatódó hitelmoratóriumban módosított feltételrendszer mellett lehet részt venni.

A lakossági ügyfelek esetében a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent, továbbra is jogosultak a moratóriumra. A szabályozás értelmében azon vállalkozások is élhetnek a fizetési haladék lehetőségével, amelyek tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25 százalékkal csökkent, illetve 2020. március 18-a és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötöttek kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

A meghosszabbítást kizárólag 2021. október 1-31. közötti időszakban lehet kérvényezni; azok az ügyfelek, akik 2021. október 31-ig nem tesznek nyilatkozatot, automatikusan kilépnek a moratóriumból.

Mikor éri meg jelentkezni?

A bankok a moratóriumban töltött idő alatt is felszámolják a szerződésben rögzített ügyleti kamatokat és díjakat. A felhalmozott tartozás kiegyenlítése a fizetési haladék lejárta után, a hátralévő törlesztőrészlettel együtt válik esedékessé, ezáltal a teljes visszafizetendő tartozás is megnő. A kilépés után az eredeti szerződésben foglalt törlesztőrészlet a moratórium igénybevételére tekintettel nem növekedhet meg, ezáltal a futamidő jóval hosszabb lehet annál, mint amennyi időt adott ügyfél a moratóriumban töltött. A kamattámogatott lakáshitel esetében fontos figyelembe venni azt is, hogy a meghosszabbított futamidő vége előtt lejárhat az állami kamattámogatás, amelyre tekintettel a törlesztőrészlet is növekedhet.

„Tanácsos minél hamarabb újrakezdeni a hiteltörlesztést, ugyanis a moratóriumban maradás hosszú távon számos negatív következménnyel jár. A fizetési haladék további kérvényezését csak azoknak az ügyfeleinknek ajánljuk, akik komolyabb pénzügyi nehézségekkel küzdenek, mivel a moratórium utáni időszakban ki kell fizetni a felhalmozott tartozást, ami következtében nőni fog a visszafizetendő összeg, illetve bizonyos esetekben a havi törlesztőrészlet is” – hívja fel a figyelmet Ginzer Ildikó, a Magyar Bankholding standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.

A moratóriumban maradás következményeiről részletes tájékoztatást a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank honlapjain, a tagbanki fiókokban és a telefonos ügyfélszolgálatokon keresztül kaphatnak az ügyfelek.