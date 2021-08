Az Európai Unió málnatermesztése is megérezte az idei fagyos tavaszt, Lengyelországban és Spanyolországban is kevesebb málna termett idén, de csökkent a marokkói behozatal is. Magyarországon drasztikusan visszaesett a málnatermesztés, 2021-ben már a 200 hektárt se érte el a gyümölcs termőterülete, a hazai termesztésű málna pedig már július közepén elfogyott – írja az agrarszektor.hu.

Lengyelország az Európai Unió legnagyobb málnatermelőjévé fejlődött, a termőterület 27-30 ezer hektár. Az elmúlt években átlagosan 76 és 130 ezer tonna között alakult a termés, de szakértők szerint az idei évben a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt most elmaradtak a rekordoktól. Spanyolországban a tavaszi fagyok miatt kevesebb málnára számítanak, az Eurostat adatai szerint az EU belső piacán Spanyolország a legnagyobb frissmálna-exportőr, a vezető importőr pedig Németország. Az unió frissmálna-külkereskedelmi egyenlege negatív volt 2020-ban: a behozatal 3 százalékkal nőtt, vagyis 40,4 ezer tonnát tett ki, a kivitel viszont 9 százalékkal, 27,6 ezer tonnára csökkent az előző évihez képest.

Valaha Magyarország is komolyabb piaci szereplő volt, de mostanra egyre kevesebb magyar málna terem: a KSH adatai szerint az ezredforduló idején 1500 hektáron termesztettek málnát Magyarországon, mostanra 253 hektárra zsugorodott, ahol 2020-ban 492 tonna málnát takarítottak be. Már ez 56 százalékkal kevesebb volt, mint egy évvel korábban. A KSH adatai szerint a friss és a fagyasztott málna külkereskedelmi egyenlege negatív volt 2020-ban: a friss málna behozatala (döntően Spanyolországból és Németországból) 20 százalékkal csökkent, 369 tonnát tett ki, a kivitele viszont nem érte el az 1 tonnát, ami 60 százalékos csökkenést jelent az előző évihez képest.

Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a belföldi málna a 24. héten jelent meg a kínálatban. A málna termelői ára 34 százalékkal 2225 forint/kilogrammra emelkedett a 2021-es év 24-32. hetében az előző esztendő azonos periódusához képest.