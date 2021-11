Az amerikai Autoevolution oldalán tűnt fel a békéscsabai Laczkó Tamás mérnök ioCamper ötlete, amely az elmúlt évek egyik legeredetibb lakóautó-megoldása - írja ahvg.hu

Laczkó 2016-ban kezdett el dolgozni az ioCamperen és két évvel később elkészült az első prototípus. A lakókocsi egy apró doboz volt, amelyet egy kisteherautó hátuljába lehetett elhelyezni anélkül, hogy a furgonon további módosításokat kellett volna végezni, kivéve a négy csavart, amelyeket a rögzítéshez használtak.

Az első verzió nem került kereskedelmi forgalomba, de a mérnök idén bemutatta az ioCamper 2022-es modellét, ez az eredetitől némileg eltérő, továbbfejlesztett modell. Ezúttal egy utánfutón ül a felépítmény, ami továbbra is egy T-alakú apró otthonná bővíthető. A fejlesztés része, hogy a fürdőszoba most sokkal kidolgozottabb és a rendelkezésre álló alapterület is nagyobb, 17 négyzetméter. A 2022-es modell közelebb áll a kereskedelmi forgalmazáshoz is, mint elődje, már fix ára is van 22 990 euró és a szerkezet meg is rendelhető.

Az ioCamper első verzióját még 2018-ban mutatta be részletesen a Totalcar, a cikket itt lehet elolvasni.